Reino Unido: suspeitos de planearem ataque contra base militar "libertados sob fiança"

A polícia antiterrorista do Reino Unido anunciou esta segunda-feira que os cinco homens suspeitos de planearem um ataque contra uma base aérea britânica foram “libertados sob fiança” após “entrevistas extensivas”.



O anúncio foi feito numa declaração pelo chefe da unidade antiterrorista, Laurence Taylor. "Para ser claro, isto não significa que a investigação tenha terminado", garantiu, acrescentando que os suspeitos "serão sujeitos a condições rigorosas no que diz respeito à sua circulação e ao contacto com outras pessoas."





Taylor indicou que as autoridades estão a avaliar se o ataque frustrado teve algum envolvimento de "intermediários ou indíviduos, consciente ou inconscientemente, a agir em nome de um Estado estrangeiro".





O responsável indicou ainda que a polícia antiterrorista está a trabalhar nesta investigação "em estreita colaboração com MI5" para manter a população a salvo de uma "míriade de ameaças", apelando a todos que reportem qualquer cooisa que não "pareça normal".





Os cinco suspeitos de alegadamente planear um atentado terrorista contra a base aérea britânica de Fairford, na região de Gloucestershire, são todos de nacionalidade britânica e residem em Londres, confirmaram hoje as autoridades. Os homens têm idades compreendidas entre os 23 e os 25 anos e, segundo a unidade antiterrorista da polícia britânica, têm residência nos bairros de Camden, Westminster e Willsden.



Os indivíduos foram detidos na madrugada de domingo após terem sido interceptados em três carrinhas junto ao perímetro da base aérea da força aérea britânica, localizada a cerca de 150 quilómetros a oeste de Londres. Esta base tem sido usada pela Força Aérea dos EUA para lançar ataques contra o território iraniano e já tinha sido definida com um alvo “legítimo” por Teerão.



Os suspeitos foram detidos sob acusação de preparar um ataque terrorista e de infrações à Lei dos Explosivos. No domingo, os residentes foram retirados de 85 casas na aldeia de Whelford, perto da base, e especialistas em desativação de explosivos do exército utilizaram um robô para examinar três carrinhas brancas.





(Com agências)



