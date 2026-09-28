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Reino Unido: suspeitos de planearem ataque contra base militar "libertados sob fiança"
Os cinco homens, com idades compreendidas entre os 23 e 25 anos, são todos de nacionalidade britânica. O chefe da polícia antiterrorista garante que, apesar da medida de libertar os suspeitos, a investigação prossegue.
A polícia antiterrorista do Reino Unido anunciou esta segunda-feira que os cinco homens suspeitos de planearem um ataque contra uma base aérea britânica foram “libertados sob fiança” após “entrevistas extensivas”.
O anúncio foi feito numa declaração pelo chefe da unidade antiterrorista, Laurence Taylor. "Para ser claro, isto não significa que a investigação tenha terminado", garantiu, acrescentando que os suspeitos "serão sujeitos a condições rigorosas no que diz respeito à sua circulação e ao contacto com outras pessoas."
Taylor indicou que as autoridades estão a avaliar se o ataque frustrado teve algum envolvimento de "intermediários ou indíviduos, consciente ou inconscientemente, a agir em nome de um Estado estrangeiro".
O responsável indicou ainda que a polícia antiterrorista está a trabalhar nesta investigação "em estreita colaboração com MI5" para manter a população a salvo de uma "míriade de ameaças", apelando a todos que reportem qualquer cooisa que não "pareça normal".
Os cinco suspeitos de alegadamente planear um atentado terrorista contra a base aérea britânica de Fairford, na região de Gloucestershire, são todos de nacionalidade britânica e residem em Londres, confirmaram hoje as autoridades.Os homens têm idades compreendidas entre os 23 e os 25 anos e, segundo a unidade antiterrorista da polícia britânica, têm residência nos bairros de Camden, Westminster e Willsden.
Os indivíduos foram detidos na madrugada de domingo após terem sido interceptados em três carrinhas junto ao perímetro da base aérea da força aérea britânica, localizada a cerca de 150 quilómetros a oeste de Londres. Esta base tem sido usada pela Força Aérea dos EUA para lançar ataques contra o território iraniano e já tinha sido definida com um alvo “legítimo” por Teerão.
Os suspeitos foram detidos sob acusação de preparar um ataque terrorista e de infrações à Lei dos Explosivos. No domingo, os residentes foram retirados de 85 casas na aldeia de Whelford, perto da base, e especialistas em desativação de explosivos do exército utilizaram um robô para examinar três carrinhas brancas.
Os indivíduos foram detidos na madrugada de domingo após terem sido interceptados em três carrinhas junto ao perímetro da base aérea da força aérea britânica, localizada a cerca de 150 quilómetros a oeste de Londres. Esta base tem sido usada pela Força Aérea dos EUA para lançar ataques contra o território iraniano e já tinha sido definida com um alvo “legítimo” por Teerão.
Os suspeitos foram detidos sob acusação de preparar um ataque terrorista e de infrações à Lei dos Explosivos. No domingo, os residentes foram retirados de 85 casas na aldeia de Whelford, perto da base, e especialistas em desativação de explosivos do exército utilizaram um robô para examinar três carrinhas brancas.
(Com agências)
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