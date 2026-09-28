Mundo
Guerra no Médio Oriente
Detidos em base aérea usada pelos EUA estão a ser interrogados por suspeitas de terrorismo
A polícia britânica está a interrogar esta segunda-feira cinco homens, por suspeita de crimes relacionados com explosivos e terrorismo, depois de terem sido detidos perto de uma base aérea utilizada pelos EUA para realizar ataques contra o Irão.
Os agentes detiveram os cinco homens na madrugada de domingo, depois de receberem uma denúncia de que três carrinhas brancas tinham sido vistas a dirigir-se para o aeródromo militar de RAF Fairford, no oeste de Inglaterra.
Os detetives britânicos de contraterrorismo ainda não divulgaram publicamente quem acreditam estar envolvido, mas uma fonte conhecedora da investigação afirmou à Reuters que uma motivação ligada ao Irão é considerada a mais provável, embora uma operação de sabotagem russa ou uma conspiração islâmica também estejam a ser analisadas como possibilidades.
Os detidos por suspeita de cometerem infrações previstas na Lei dos Explosivos, permanecem sob custódia e as identidades não foram reveladas.
Os suspeitos detidos com base na Lei do Terrorismo de 2000 (Terrorism Act 2000) podem ficar presos até 14 dias sem acusação formal, em comparação com o limite de 24 horas para as detenções comuns sem pedido de prorrogação.
As equipas de desarmamento de bombas examinaram vários veículos nas proximidades da RAF Fairford, em Gloucestershire, e dezenas de casas na área circundante foram evacuadas.
O ministro da Defesa do Reino Unido, Wes Streeting, disse à BBC, esta segunda-feira, que não iria especular sobre as motivações de uma investigação em curso.
Mas acrescentou, sobre a ameaça geral de Teerão ao país: "Sabemos que o Irão e os seus grupos aliados desejam fazer-nos mal. Sabemos que odeiam a nossa democracia e sabemos que precisamos frequentemente de frustrar as tentativas iranianas de ameaçar os nossos interesses ou, de facto, os nossos aliados."
O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que os suspeitos planeavam causar "grandes danos" e estavam a ser investigados pelas autoridades britânicas e norte-americanas. Em maio, o Reino Unido impôs sanções a 12 indivíduos e entidades ligados ao Irão, acusando-os de estarem envolvidos em atividades hostis, incluindo o planeamento de ataques e a prestação de serviços financeiros a grupos que procuram desestabilizar o Reino Unido e outros países.
O Irão tem negado repetidamente qualquer envolvimento em ataques ou conspirações no Reino Unido ou noutros locais. Base isolada
Em Fairford, a polícia estabeleceu um perímetro de isolamento de 400 metros em redor da base e retirou provisoriamente os residentes de 85 casas.
Um robô antibombas pôde ser visto em operação, no domingo, nas imediações de três carrinhas brancas, enquanto a segurança era reforçada em redor da base. Polícias armados faziam a guarda à entrada principal, ao passo que maquinaria pesada era utilizada para bloquear outros pontos de acesso.
A RAF Fairford está localizada em Cotswolds, a cerca de 6,4 quilómetros a sul da cidade de Fairford, situada nas margens do rio Coln.
A segurança foi também reforçada noutras bases dos EUA na Grã-Bretanha.
O governo britânico tinha autorizado os EUA a utilizar bombardeiros sediados em Fairford para atacar instalações de mísseis iranianos que estavam a atacar navios no Estreito de Ormuz.
O governo informou que o primeiro-ministro Andy Burnham está a ser regularmente atualizado sobre o incidente e cancelou a sua participação em pelo menos dois eventos da conferência anual do Partido Trabalhista, no domingo.
Os detetives britânicos de contraterrorismo ainda não divulgaram publicamente quem acreditam estar envolvido, mas uma fonte conhecedora da investigação afirmou à Reuters que uma motivação ligada ao Irão é considerada a mais provável, embora uma operação de sabotagem russa ou uma conspiração islâmica também estejam a ser analisadas como possibilidades.
Os detidos por suspeita de cometerem infrações previstas na Lei dos Explosivos, permanecem sob custódia e as identidades não foram reveladas.
Os suspeitos detidos com base na Lei do Terrorismo de 2000 (Terrorism Act 2000) podem ficar presos até 14 dias sem acusação formal, em comparação com o limite de 24 horas para as detenções comuns sem pedido de prorrogação.
As equipas de desarmamento de bombas examinaram vários veículos nas proximidades da RAF Fairford, em Gloucestershire, e dezenas de casas na área circundante foram evacuadas.
O ministro da Defesa do Reino Unido, Wes Streeting, disse à BBC, esta segunda-feira, que não iria especular sobre as motivações de uma investigação em curso.
Mas acrescentou, sobre a ameaça geral de Teerão ao país: "Sabemos que o Irão e os seus grupos aliados desejam fazer-nos mal. Sabemos que odeiam a nossa democracia e sabemos que precisamos frequentemente de frustrar as tentativas iranianas de ameaçar os nossos interesses ou, de facto, os nossos aliados."
O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que os suspeitos planeavam causar "grandes danos" e estavam a ser investigados pelas autoridades britânicas e norte-americanas. Em maio, o Reino Unido impôs sanções a 12 indivíduos e entidades ligados ao Irão, acusando-os de estarem envolvidos em atividades hostis, incluindo o planeamento de ataques e a prestação de serviços financeiros a grupos que procuram desestabilizar o Reino Unido e outros países.
O Irão tem negado repetidamente qualquer envolvimento em ataques ou conspirações no Reino Unido ou noutros locais. Base isolada
Em Fairford, a polícia estabeleceu um perímetro de isolamento de 400 metros em redor da base e retirou provisoriamente os residentes de 85 casas.
Um robô antibombas pôde ser visto em operação, no domingo, nas imediações de três carrinhas brancas, enquanto a segurança era reforçada em redor da base. Polícias armados faziam a guarda à entrada principal, ao passo que maquinaria pesada era utilizada para bloquear outros pontos de acesso.
A RAF Fairford está localizada em Cotswolds, a cerca de 6,4 quilómetros a sul da cidade de Fairford, situada nas margens do rio Coln.
A segurança foi também reforçada noutras bases dos EUA na Grã-Bretanha.
A base tem um longo historial de parceria com as forças armadas americanas e, recentemente, tem sido utilizada por aviões militares norte-americanos como ponto de apoio para ataques defensivos contra o Irão.
O governo britânico tinha autorizado os EUA a utilizar bombardeiros sediados em Fairford para atacar instalações de mísseis iranianos que estavam a atacar navios no Estreito de Ormuz.
O governo informou que o primeiro-ministro Andy Burnham está a ser regularmente atualizado sobre o incidente e cancelou a sua participação em pelo menos dois eventos da conferência anual do Partido Trabalhista, no domingo.
A Guarda Revolucionária do Irão tinha avisado a Grã-Bretanha, em julho, para não permitir que os bombardeiros norte-americanos levantassem voo de Fairford, afirmando que qualquer base utilizada para lançar ataques seria um alvo legítimo.
c/agências