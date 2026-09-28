Detidos em base aérea usada pelos EUA estão a ser interrogados por suspeitas de terrorismo



Os detidos por suspeita de cometerem infrações previstas na Lei dos Explosivos, permanecem sob custódia e as identidades não foram reveladas.

Base isolada

A segurança foi também reforçada noutras bases dos EUA na Grã-Bretanha.





A base tem um longo historial de parceria com as forças armadas americanas e, recentemente, tem sido utilizada por aviões militares norte-americanos como ponto de apoio para ataques defensivos contra o Irão.

A Guarda Revolucionária do Irão tinha avisado a Grã-Bretanha, em julho, para não permitir que os bombardeiros norte-americanos levantassem voo de Fairford, afirmando que qualquer base utilizada para lançar ataques seria um alvo legítimo.





c/agências