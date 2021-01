Reino Unido. Vacina da AstraZeneca começa a ser administrada

O secretário da Saúde falou num “momento fundamental” na luta do Reino Unido contra o vírus.As primeiras doses vão ser administradas em hospitais do Serviço Nacional de Saúde britânico em Londres, Oxford, Sussex, Lancashire e Warwickshire e apenas depois em centros comunitários pelo país. Uma das primeiras prioridades será a vacinação de utentes de lares de idosos.O primeiro-ministro Boris Johnson expressou esperança de que o ritmo da vacinação no Reino Unido possa aumentar rapidamente para que dezenas de milhões de pessoas fiquem protegidas do novo coronavírus nos próximos meses. O líder não sabe, porém, adiantar de que forma será possível atuar tão rápido.“Gostaria de poder dar-vos aqui e agora pormenores sobre os números que já foram divulgados sobre como esperamos vacinar dois milhões de pessoas numa semana e por aí adiante”, disse Boris Johnson à BBC.“Não posso dar-vos esses pormenores ainda.”, avançou o chefe do Governo, acrescentando que ainda há “alguns milhões de vacinas da Pfizer por utilizar”.Boris Johnson já avisou que, entretanto,para tentar travar o avanço da pandemia no país, especialmente numa altura em que uma nova variante tem vindo a espalhar-se mais rapidamente do que o vírus original.No domingo foram confirmadas mais de 50 mil novas infeções no Reino Unido pelo sexto dia consecutivo, levando a oposição a pedir ao Governo um terceiro confinamento geral em Inglaterra. A Irlanda do Norte e o País de Gales já se encontram confinados e a Escócia vai hoje discutir o reforço de medidas.

Estirpe sul-africana preocupa Reino Unido

Para o secretário britânico da Saúde, Matt Hancock,. O responsável disse esperar que a administração da vacina da AstraZeneca “traga renovada esperança a todos de que o fim desta pandemia está à vista”.No entanto, Hancock apelou à população que continue a manter o distanciamento social e a cumprir as regras de modo a que “o número de casos diminua e possamos proteger os nossos entes queridos”, defendendo ainda o aumento de restrições em algumas regiões do país.“Há dados muito preocupantes que mostram como o vírus continua a espalhar-se”, lamentou à BBC esta segunda-feira.Por essa razão, o responsável admite que o Governo “não exclui qualquer medida”, nem mesmo um novo confinamento nacional.Também a estirpe encontrada na África do Sul está a alarmar o Executivo britânico, tendo o secretário da Saúde admitido uma “grande preocupação”.Cientistas britânicos têm também revelado preocupações relativamente à nova variante do SARS-CoV-2, não estando totalmente confiantes de que as vacinas contra a Covid-19 que estão a ser administradas funcionem contra a mesma.“Segundo um conselheiro científico do Governo, a razão para”, avançou o editor da estação britânica ITV.Tanto o Reino Unido como a África do Sul descobriram, nos últimos meses, variantes do novo coronavírus que aparentam aumentar a sua transmissibilidade e, consequentemente, elevar o número de casos em ambos os países.