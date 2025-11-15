Reino Unido vai limitar a proteção concedida aos refugiados

Esta medida faz parte de uma série de reformas, que deverão ser apresentadas e detalhadas na próxima semana pelo Governo, com o objetivo de reduzir o número de migrantes a chegar ao Reino Unido.

"Um 'bilhete dourado' fez com que os pedidos de asilo no Reino Unido disparassem, forçando pessoas a atravessar a Europa, passando por países seguros, para embarcar em barcos improvisados", afirmou a ministra do Interior, Shabana Mahmood, conforme citado no comunicado de sábado. "Vou acabar com esse 'bilhete dourado'."



"Graças às condições muito mais generosas no Reino Unido", os refugiados podem atualmente solicitar residência permanente, gratuitamente, após cinco anos no Reino Unido, "sem terem contribuído" para o país.

Atualmente, o estatuto de refugiado no Reino Unido dura cinco anos, após os quais estas pessoas podem pedir autorização de residência permanente e ficam com um caminho aberto para tentarem obter a cidadania.

Alguns jornais britânicos tinham já noticiado que a ministra Shabana Mahmood ia anunciar a medida, inspirada no sistema migratório dinamarquês e que pretende tornar o Reino Unido um destino menos atraente para os migrantes indocumentados, assim como facilitar a sua deportação.

Este novo sistema vai reduzir o tempo de permanência de cinco anos para 30 meses e quadruplicará o período de espera para a residência permanente, de cinco para 20 anos. Os refugiados que desejarem obter residência permanente mais rapidamente "terão que trabalhar ou estudar", acrescentou a ministra no comunicado divulgado este sábado.





