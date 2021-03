Relatório dos EUA sobre Direitos Humanos aponta falhas de Portugal no combate ao trabalho forçado e ao tráfico de crianças

relatório sobre práticas de Direitos Humanos divulgado pelo Departamento de Estado dos EUA é crítico das autoridades portuguesas sobretudo no que diz respeito ao combate ao trabalho forçado.





O Departamento de Estado norte-americano divulg ou na terça-feira relatórios sobre a situação de Direitos Humanos em vários países do mundo.

Este relatório dá destaque aos alertas da sociedade civil para a necessidade de “fortalecer a monitorização e regulamentação das agências de trabalho temporário e recrutamento”.





“O Governo não informou ter investigado ou processado quaisquer agências de recrutamento fraudulento ou tráfico de mão-de-obra”, lê-se no relatório.





O Departamento de Estado refere ainda que, acrescenta.





Considera-se que as penas destes crimes “variam de três a 15 anos de prisão”, sendo que os infratores condenados “conseguem frequentemente evitar a prisão, minando os esforços de fiscalização e de proteção às vítimas”, adianta o relatório, com base nos relatos das organizações não-governamentais e da imprensa.





Com base nos dados do Observatório português para o Tráfico de Seres Humanos, as vítimas de tráfico de mão-de-obra de nacionalidade estrangeira “foram exploradas nos setores da agricultura, construção e serviço doméstico”, enquanto as vítimas de nacionalidade portuguesa são exploradas sobretudo nos setores da restauração, agricultura e serviço doméstico.

Trabalho infantil: uma porta para a Europa



Sobre o trabalho infantil, o relatório sublinha que a lei portuguesa “proíbe as piores formas de trabalho infantil” e considera que o Governo “cumpriu efetivamente as leis aplicáveis” e as penas “foram proporcionais às de outros crimes graves”, com “recursos e inspeções” adequados.







Ainda que o trabalho infantil tenha ocorrido em casos “muito limitados” - sobretudo em casos na comunidade cigana de crianças exploradas para a mendicidade ou coagidas a criminalidade forçada – o relatório sublinha outro elemento preocupante: Portugal é cada vez mais uma porta de entrada para o tráfico de crianças, que depois rumam a outros países da Europa.





, lê-se no relatório.

Violência doméstica “continua a ser um problema”





Nos casos de violação e de violência doméstica, Portugal “geralmente aplica a lei quando a vítima opta por apresentar queixa”, sublinha o relatório do Departamento de Estado norte-americano.





No entanto, “a violência contra as mulheres, incluindo a violência doméstica, continua a ser um problema”. O relatório recorda sentenças judiciais do passado que atenuavam penas a agressores.





“Houve um foco reforçado nos casos de violência doméstica (…) depois de um tribunal no Porto ter mantido pena reduzida a um agressor, alegando que o marido foi motivado pela ‘deslealdade e imoralidade sexual’ da vítima”, lembra o relatório em relação aos casos julgados pelo juiz Neto de Moura, que citou a Bíblia para enquadrar crimes de violência doméstica.





“Grupos de direitos humanos consideraram o veredicto como um ‘reflexo de uma cultura e justiça que promove a misoginia”, aponta o relatório.

Ihor Homenyuk





Outros pontos de destaque deste relatório são as menções a dois casos que marcaram a atualidade no país no ano passado, desde logo a morte de um cidadão estrangeiro causada pela ação de forças de segurança.





“No dia 30 de setembro, o Ministério Público indiciou três agentes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) suspeitos de matar um ucraniano que tentou entrar ilegalmente no país através do aeroporto de Lisboa no dia 10 de março. O alegado crime foi cometido num centro de detenção temporária gerido pelo SEF no aeroporto de Lisboa”, sublinha o relatório.





“A vítima teria sido morta em 12 de março após ‘causar distúrbios’ no centro. Uma autópsia revelou que o homem tinha sido possivelmente estrangulado. Os três oficiais do SEF estão detidos desde 30 de março e o julgamento por homicídio culposo estava agendado para janeiro de 2021”, lê-se ainda.







O relatório menciona também as demissões de João Ataíde, à data coordenador da fiscalização do SEF, e de Cristina Gatoes, diretora do SEF, que reconheceu à RTP ter havido “tortura” no caso do cidadão ucraniano.





Precisamente no capítulo sobre tortura e tratamento desumano por parte das autoridades, o relatório do Departamento de Estado norte-americano diz, sobre Portugal, que “houve relatos credíveis de uso excessivo de força pela polícia e de maus tratos e outras formas de abuso de prisioneiros por agentes prisionais”.





“Em 2019, o IGAI, administrado pelo Governo, recebeu 950 denúncias de maus-tratos e abusos por parte da polícia e guardas prisionais, o maior número desde 2012. As queixas de abuso físico consistiram principalmente em chapadas, socos e pontapés no corpo e na cabeça, bem como espancamentos com bastões. As queixas foram principalmente direcionadas contra a Polícia de Segurança Pública (PSP) (551) e a Guarda Nacional Republicana (GNR) (306). O IGAI investigou cada reclamação”, adianta o relatório.



Racismo e o homicídio de Bruno Candé







No campo do racismo, o relatório do Departamento de Defesa norte-americano destaca que a Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial recebeu “436 denúncias de discriminação em 2019, um aumento de quase 26 por cento em relação a 2018, incluindo uma queixa de racismo contra um candidato à Presidência”, lê-se no documento.





A própria Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial explicou que o aumento dos casos poderá ser explicado “pelo movimento global Black Lives Matter, que levou a uma maior consciencialização das questões de discriminação racial e étnica e à melhor compreensão dos mecanismos legais à disposição das vítimas”.





Refere-se ainda ao caso do ator Bruno Candé, assassinado a 25 de julho do ano passado. “Candé nasceu em Lisboa mas a família é originária da Guiné-Bissau. A polícia prendeu o suspeito e entregou o caso à Polícia Judiciária, que determinou que o crime não teve motivações racistas. A família da vítima, no entanto, considerou a morte ‘premeditada e motivada por racismo’”, sublinha o relatório.





“A família afirmou que Candé recebeu ameaças de morte e insultos racistas do suspeito três dias antes do crime. A SOS Racismo, uma organização não-governamental de apoio ao trabalho anti-racismo, condenou o homicídio e considerou-o um crime de ódio”, aponta ainda o documento do Departamento de Estado.





Refere-se ainda ao caso de “um defensor dos direitos humanos recebeu ameaças de morte, o que resultou na sua saída do país por um mês”. “Quando voltou, o Governo deu-lhe proteção policial”, refere o Departamento de Estado.







O relatório menciona também os problemas da comunidade cigana, que em parte “continua a viver em acampamentos de barracas e tendas”. Muitos destes locais “ficam em áreas isoladas do restante da população e geralmente carecem de infraestrutura básica, como acesso a água potável, eletricidade ou instalações para recolha do lixo”. Há mesmo locais em que “foram construídas paredes em volta destes assentamentos”. Reconhece, ainda assim, que o Governo avançou na integração em algumas comunidades e na tentativa de facultar acesso a vários serviços.