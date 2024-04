Foto: Ibraheem Abu Mustafa - Reuters

Atualmente há mais de 700 mil pessoas que atravessam uma grave crise alimentar sobretudo em Gaza e no Sudão, onde os conflitos se têm agravado.



O alerta foi esta quarta-feira lançado no Relatório Global sobre Crises Alimentares 2024. António Guterres aponta o dedo à guerra e as alterações climáticas.