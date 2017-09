Relatos de explosão no metropolitano de Londres

RTP15 Set, 2017, 09:14 / atualizado em 15 Set, 2017, 09:22 | Mundo

A polícia britânica diz ter informações sobre um “incidente” no local e está a investigar.



A circulação de comboios da District Line entre Edgware Road e Wimbledon está interrompida, anunciou a operadora do metropolitano britânico no Twitter.





Services are now suspended btn Edgware Rd & Wimbledon while police respond to an incident. Tkt accepted on Buses, South Western & Overground — District line (@districtline) 15 de setembro de 2017

A jornalista da BBC Riz Lateef, que se encontrava no local, relata momentos de pânico, com “pessoas a sair do comboio, depois de terem ouvido o que pareceu ser uma explosão.(Em Atualização)