Relatos lusos em terras valencianas revelam momentos de aflição e destruição

Estão confirmados até agora 211 mortos. Mas ainda há um numero indeterminado de desaparecidos.Uma portuguesa que vive num dos municípios mais afectados, Paiporta, onde morreram pelo menos 62 pessoas, relata momentos de aflição na noite de terça para quarta-feira ao enviado especial da Antena 1, a Valência, Luís Peixoto.O ministro dos Negócios Estrangeiros revela em entrevista à SIC Notícias que tem estado em contacto com o governo espanhol.Paulo Rangel diz que Portugal mostrou toda a disponibilidade para ajudar no que for necessário.A equipa de dez elementos da Associação Portuguesa de Busca e Salvamento, liderada pelo comandante Pedro Batista, que chegou ontem à noite a Valência, para ajudar nas operações de resgate explica que são enormes as dificuldades para resgatar os corpos que estão soterrados.O comandante Pedro Batista ouvido pela agência Lusa conta ainda que os cães sinalizaram duas pessoas soterradas, mas que não foi possível resgatar os corpos.Aos municípios mais afetados da região de Valência continuam a chegar milhares de voluntários, a pé, para ajudarem nas buscas e limpeza das ruas e estradas.Numa comunicação ao país, esta manhã, o chefe do estado espanhol, Pedro Sanchez, garantiu que qualquer ajuda que a Comunidade Valenciana necessite "será fornecida", como nos relata a jornalista Sandy Gageiro.

A caminho da região estão mais 10 mil militares e policias.





A prioridade, diz Pedro Sanches, é encontrar o mais rápido possível os desaparecidos.