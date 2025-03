Réplicas abalam Mandalay. Número de vítimas de terramoto cresce em Myanmar

A população de Mandalay debateu-se este domingo com uma sequência de réplicas que veio agravar o ambiente de angústia. A segunda maior cidade de Myanmar foi particularmente fustigada pelo abalo de magnitude 7.7 na escala de Richter ocorrido na sexta-feira.

Grande parte da população da antiga Birmânia, país em situação de conflito civil desde o golpe de Estado de 2021, vive ao longo da falha de Sagaing, onde as placas indiana e euroasiática se encontram.



China, União Europeia, Índia e Estados Unidos responderam também pela afirmativa aos apelos do número um da junta de Myanmar, Min Aung Hlaing.



c/ AFP e Reuters

Na última atualização do balanço de vítimas,. Mas a verdadeira dimensão desta catástrofe natural é de cálculo complexo, dado o isolamento de Myanmar e a natureza do regime militar, que mede forças com vários grupos armados em diferentes regiões do país., adiantou o denominado Governo de Unidade Nacional, estrutura da oposição criada por antigos parlamentares do partido de Aung San Suu Kyi.A Federação Internacional das organizações da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho lançou entretanto um apelo a um volume de ajuda internacional, com caráter de urgência, na ordem dos 100 milhões de dólares., que estão a prestar cuidados a milhares de feridos.A mais de um milhar de quilómetros de Mandalay, em Banguecoque, prosseguem os esforços para resgatar trabalhadores sob os escombros de um edifício de 30 andares do bairro de Chatuchak que se encontrava em construção.A violência do terramoto causou fissuras e danificou a estrutura de vários edifícios da capital tailandesa, onde a qualidade da construção supera largamente o padrão de Myanmar.