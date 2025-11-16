República Democrática do Congo. Mais de 32 mineiros ilegais morrem em mina

Segundo as fontes citadas pela agência noticiosa francesa AFP, o acidente ocorreu no complexo de mineração de Kalando, localizado na pedreira de Mulondo, oficialmente operada pela empresa Pajeclem, a cerca de 42 quilómetros a sudeste de Kolwezi, capital da província de Lualaba.

"Apesar da proibição formal de acesso ao local devido às fortes chuvas e ao risco de deslizamentos de terra, os garimpeiros ilegais forçaram a entrada na pedreira", declarou à imprensa o ministro provincial do Interior, Roy Kaumba Mayonde.

A "travessia apressada dos mineiros" causou o desabamento de uma ponte improvisada que construíram para atravessar uma vala alagada que delimitava a área, acrescentou.

"Até o momento, 32 corpos foram recuperados", acrescentou o governante provincial, especificando que "as operações de busca continuam".

Um relatório do Serviço de Assistência e Apoio à Mineração Artesanal e de Pequena Escala (Saemape) --- uma agência governamental responsável por fornecer assistência técnica e financeira às cooperativas de mineração --- consultado hoje pela AFP, mencionou uma situação de pânico causado por soldados presentes no local.

De acordo com este relatório, a área de Kalando tem sido alvo de uma disputa há vários meses entre os mineiros artesanais e uma cooperativa de mineração criada para apoiá-los, bem como os operadores da área, descritos como "parceiros chineses".

"Durante a queda", os mineiros "amontoaram-se uns sobre os outros, causando ferimentos e mortes", refere o documento.

Imagens enviadas à AFP pelo escritório provincial da Comissão Nacional de Direitos Humanos (CNDH), um instituto público, mostram mineiros a retirar corpos empilhados no fundo da vala e pelo menos 17 corpos estendidos no chão, perto do local do acidente.

As autoridades provinciais anunciaram hoje a suspensão das atividades no local.

"Mais de 10.000" garimpeiros artesanais estão presentes neste local, disse à AFP Arthur Kabulo, coordenador da CNDH na província de Lualaba.

Alegações de trabalho infantil, condições de trabalho perigosas e corrupção no setor artesanal estão a pesar sobre toda a indústria de cobalto na RDC.

A República Democrática do Congo produz mais de 70% do cobalto mundial, um metal essencial para baterias usadas em dispositivos eletrónicos e nas baterias de veículos elétricos.

A maior parte do cobalto do Congo é extraída de gigantescas minas industriais, mas estima-se que mais de 200.000 pessoas trabalhem como garimpeiros em locais ilegais, refere a AFP.