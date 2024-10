Republicanos na Florida embalados por "Macho man", "Aleluia" e "vou votar em Donald Trump"

Num momento bizarro da campanha presidencial norte-americana deste ano, o candidato republicano, Donald Trump tornou um comício na Pensilvânia, este mês, num concerto em que dançou quase uma hora ao som de temas díspares como "Macho Man", um hino da comunidade LGBT, e a melodia religiosa "Aleluia".

Na zona ocidental de Miami no sábado, junto a uma mesa de voto antecipado, era ao som destes temas, mas também das congas e dos trompetes da música "callejera" cubana que iam chegando os principais candidatos do Partido Republicano ao Congresso e a diversas eleições locais.

"A boa vida... a economia... por Trump!", canta-se em espanhol no tema de campanha republicano.

"Ai, ai, ai por Deus... eu vou votar em Donald Trump!", reza o refrão.

É com as congas e os trompetes ao fundo e num português fluente com sotaque brasileiro que Rey Anthony, ativista republicano e estudante de ciência política da Universidade Internacional da Florida, relata à Lusa que, sendo cubanos, brasileiros e outros latinos a maioria na mais numerosa cidade do estado da Florida (sudeste), "o Presidente Trump" está a fazer um trabalho "muito importante" para captar o voto ali.

"A maioria dos eleitores hispânicos, 53% numa sondagem [do canal] ABC, apoiam as políticas migratórias do Presidente Trump - apoiar a fronteira segura, não ter uma fronteira aberta e descontrolo. Fazer imigração legal, não ilegal", afirma à Lusa. Os imigrantes já estabelecidos são os principais afetados pela "imigração ilegal e a criminalidade em muitos estados", sublinha Anthony, judeu de ascendência cubana.

Enquanto se aguarda a chegada dos candidatos republicanos ao Congresso para arrancar o evento, com cerca de uma centena de pessoas, na maioria hispânicos, os ativistas republicanos, sobretudo jovens, consultam uma sondagem que mostra a participação dos seus eleitores acima da dos democratas no voto antecipado e por correio na Florida, o que interpretam como sinal de maior entusiasmo.

"O mais importante [para os eleitores] é a economia, a fronteira... as pessoas estão a votar com o bolso", afirma Anthony à Lusa.

A 10 dias das eleições presidenciais de 05 de novembro, os congressistas Carlos Gimenez e Maria Elvira Salazar, "estrelas" do evento, chegam e distribuem sorrisos e vão tirando "selfies" com os presentes. No caso da congressista, dança amiúde ao ritmo das congas cubanas.

Kevin Cooper, vice-presidente do Partido Republicano de Miami, afirma à Lusa que o discurso anti-imigração funciona, mesmo em comunidades de imigrantes, por ser "uma questão de justiça".

"Se alguém [legal] está a trabalhar duramente, a cuidar da família e eles [ilegais] estão a entrar, a receber dinheiro do governo, saúde e educação de graça e aqueles estão a pagar... não é justo. É uma questão de justiça, não de nós contra eles", diz à Lusa.

Usando um boné vermelho com fios loiros no cimo ao estilo da cabeleira de Trump, e com uma t-shirt estampada com a imagem da tentativa de assassínio do ex-presidente em Filadélfia, Bobby vai fazendo negócio entre os presentes. Vende bonés e t-shirts com declarações de apoio a Trump em língua inglesa e espanhola.

Hoje, o apoio ao ex-presidente "é absolutamente mais aberto", em comparação com as duas últimas eleições presidenciais, tanto que agora há mais vendedores de "merchandising" Trump o que prejudica o negócio, conta à Lusa.

"Mas isto é a América, meu,... toda a gente pode fazer o que quiser, meu, em termos de empreendedorismo", afirma, enquanto segura uma imagem de cartão do ex-presidente, sorridente.