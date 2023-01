Republicanos no Congresso dos EUA investigam documentos de Biden

Os congressistas republicanos Jim Jordan -- presidente da Comissão -- e Mike Johnson escreveram uma carta ao procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, anunciando o início da investigação e solicitando documentos relacionados com o caso, incluindo relatórios do Departamento de Justiça, do FBI e da Casa Branca, e a nomeação do conselheiro especial que investiga o caso.

"Estamos a acompanhar as ações do Departamento de Justiça em relação à gestão incorreta de documentos classificados pelo antigo vice-presidente Biden, incluindo a aparente posse não autorizada de material classificado num escritório privado de Washington DC e na garagem da sua residência em Wilmington, Delaware", refere a carta.

"Esperamos a vossa total cooperação com a nossa consulta", acrescentaram Jordan e Johnson, que solicitaram que os materiais fossem enviados até 27 de janeiro.

A carta sublinhou preocupações relacionadas com "transparência e responsabilidade por parte do mais alto poder executivo".

Na sexta-feira, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes abriu também uma investigação sobre a retirada de tropas do Afeganistão, determinada pela administração de Biden e classificada como caótica.

Horas antes, o procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, tinha escolhido Robert Hur, ex-procurador dos Estados Unidos nomeado pelo ex-Presidente Donald Trump, como conselheiro especial para investigar o caso dos documentos de Biden.

A escolha de Hur marca a segunda vez em poucos meses que Garland nomeia um procurador especial.

As investigações, incluindo uma a envolver Trump, estão relacionadas com informações confidenciais, embora existam diferenças entre casos.

Biden adiantou na terça-feira que desconhece o conteúdo dos documentos confidenciais.

"Os meus advogados não sugeriram que eu perguntasse sobre o que eram os documentos. Entregaram as caixas nos arquivos e estamos a cooperar plenamente com a revisão" dos documentos, salientou o chefe de Estado.

Na noite de segunda-feira, o assessor jurídico de Biden, Richard Sauber, informou que os advogados do Presidente descobriram, em novembro, um "pequeno número de documentos classificados" num "armário trancado" no Penn Biden Center, um `think tank` ligado à Universidade da Pensilvânia, e procederam à entrega dos mesmos ao Arquivo Nacional, responsável por preservar esse tipo de material.

Biden manteve um escritório nessas instalações depois de deixar a vice-presidência em 2017, até pouco antes de lançar sua campanha presidencial em 2019.