"Resgatar o nosso Brasil". Jair Bolsonaro indica filho Flávio como pré-candidato às presidenciais

Segundo Flávio, Jair Bolsonaro assinou a missiva com a data de 25 de dezembro mas "já tinha escrito essa carta antes". O ex-presidente foi hoje operado "com sucesso" a uma hérnia e permanece no hospital.





Na tarde desta quinta-feira, a mulher de Jair Bolsonaro avançou que a operação decorreu "com sucesso".





Já no início deste mês Flávio Bolsonaro tinha avançado que iria candidatar-se à presidência do Brasil por decisão do pai, anúncio que abalou os mercados financeiros.





Os investidores tinham apostado que o ex-presidente apoiaria um candidato mais experiente, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que foi também seu ministro das Infraestruturas.

Flávio Bolsonaro leu esta quinta-feira uma carta escrita pelo pai, Jair Bolsonaro, na qual este anuncia o seu apoio à pré-candidatura do filho às eleições presidenciais brasileiras de 2026. O ex-presidente quer que o descendente cumpra a missão de resgatar o Brasil.“Ao longo da minha vida tenho enfrentado duras batalhas, pagando um preço alto com a minha saúde e família, para defender aquilo que acredito ser o melhor para o nosso Brasil”, começou por escrever Jair Bolsonaro na missiva que entregou ao filho para ler.“Diante desse cenário de injustiça e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada,”, anunciou.Trata-se de uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar a representação daqueles que confiaram em mim”, leu ainda Flávio.Bolsonaro refere que o filho é “a continuidade do caminho da prosperidade” que traçou e defende que é necessário “retomar a responsabilidade de conduzir o Brasil com justiça, firmeza e lealdade aos anseios do povo brasileiro”.“Que deus o abençoe e o capacite na liderança dessa corrente de milhões de brasileiros que honram a deus, a pátria, a família e a liberdade”, acrescentou.A carta foi lida numa altura em que o ex-presidente do Brasil, que se encontra a cumprir uma pena de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado,Bolsonaro tem estado numa cela especial na Polícia Federal, em Brasília, desde 22 de novembro e aguarda agora pela lei aprovada na semana passada pelo Congresso que beneficia a redução da sua pena.No entanto, o atual presidente brasileiro, Lula da Silva, já assegurou que vai vetar a lei.