Responsável militar francês alerta em Pequim para impacto global do bloqueio de Ormuz

Sébastien Vallette interveio na primeira sessão plenária do Fórum Xiangshan, principal encontro anual de diplomacia militar organizado pela China, dedicado à ordem internacional e à estabilidade estratégica.

O responsável francês afirmou que a ordem internacional atravessa uma "crise sistémica", devido à agressão e à tendência para considerar o direito internacional como "opcional".

Neste contexto, apontou o bloqueio do estreito de Ormuz como "um exemplo marcante" das repercussões mundiais de um conflito, salientando que, num mundo globalizado, nenhum país pode considerar-se imune aos efeitos indiretos.

O estreito de Ormuz, uma rota crucial para o transporte de energia, permanece bloqueado pelo Irão desde o início da guerra com os Estados Unidos e Israel, enquanto Washington mantém um cerco naval à República Islâmica.

Vallette afirmou que a França mantém meios de desminagem nas proximidades do estreito de Ormuz e escoltas preparadas para serem mobilizadas juntamente com os seus parceiros "assim que as condições de segurança o permitam".

O representante francês recordou o destacamento do grupo de combate do porta-aviões francês, cujo objetivo, afirmou, foi contribuir para salvaguardar a liberdade de navegação no mar Vermelho, no golfo Pérsico e no mar do Sul da China.

Vallette abordou ainda a guerra na Ucrânia, afirmando que a França tem defendido os direitos de Kiev no Conselho de Segurança e na Assembleia Geral das Nações Unidas e prestado ajuda financeira, militar e humanitária desde a invasão russa.

O responsável acrescentou que Paris não hesitará em fornecer garantias de segurança à Ucrânia quando for alcançado um cessar-fogo no conflito, perante o qual Pequim tem mantido uma posição ambígua desde o início, ao mesmo tempo que aprofundou as relações com Moscovo.