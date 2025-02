Resposta a críticas. Zelensky vê Trump a "viver em bolha de desinformação"

Depois de Donald Trump ter acusado falsamente Kiev de iniciar a guerra com a Rússia, o presidente da Ucrânia acusa o seu homólogo norte-americano de repetir a desinformação russa, afirmando que a Rússia “é dirigida por mentirosos patológicos”.Zelensky respondeu ainda às pressões de Trump para a realização de eleições, com o presidente norte-americano a repetir as dúvidas de Moscovo relativamente à legitimidade de Zelensky, alegando que o líder da Ucrânia tem uma taxa de aprovação de 4%.

“Por isso, se alguém quiser substituir-me agora, isso não vai funcionar”, diz Zelensky.

EUA "ajudaram Putin a sair do isolamento"





"Estou muito desapontado" com estas declarações, respondeu Donald Trump, insinuando de seguida que a Ucrânia é responsável pela guerra com a Rússia.



"Hoje ouvi dizer não fomos convidados. Bem, vocês [Ucrânia] estão lá há três anos. Deviam ter acabado com isto há três anos. Nunca o deviam ter começado", disse Trump, acrescentando que a Ucrânia "podia ter feito um acordo" para evitar a guerra.



Zelensky disse que, embora qualquer país tenha o direito de discutir questões bilaterais com a Arábia Saudita, o fato de os EUA terem mantido conversas diretas com a Rússia "ajudou Putin a sair de seu longo isolamento".



O presidente ucraniano salienta que a Rússia continua a ser “a parte culpada” pelo início da guerra e defende que não se pode “encobrir” a sua responsabilidade.



"Podem pensar que se pode resolver tudo com acordos. É impossível. Ninguém na Ucrânia confia em Putin. Precisamos de garantias claras de segurança", asseverou, reiterando que a NATO "é a garantia mais forte" para a Ucrânia.





"Queremos garantias de segurança este ano, queremos acabar com a guerra este ano", apela Zelensky.







Moscovo, por sua vez, saúda as críticas de Trump a Zelensky, que apelida de “patético”. “Trump é um político completamente independente. Além disso, é uma pessoa habituada a falar francamente. Pessoas como ele geralmente não escondem o que pensam sobre indivíduos patéticos como Zelensky", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, de acordo com a agência de notícias estatal russa Tass.