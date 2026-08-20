Restos mortais de pelo menos 23 pessoas exumados de três valas comuns no Kosovo

"As equipas do Instituto de Medicina Legal encontraram restos de esqueletos que poderão pertencer a pelo menos 23 pessoas", indica um comunicado assinado pelo Ministério Público, pela polícia e pelo Instituto de Medicina Legal kosovares.

"A identificação definitiva [das vítimas] será feita após exames médico-legais e outros procedimentos necessários", acrescentou a mesma fonte na quarta-feira, sublinhando que os trabalhos de exumação nestes locais já estavam concluídos.

A identificação por testes de ADN poderá, no entanto, demorar vários meses, segundo um procurador.

Cerca de 13.000 pessoas morreram durante a guerra no Kosovo (1998-1999) entre as forças sérvias e a guerrilha kosovar albanesa, incluindo 11.000 albaneses kosovares, na sua maioria civis. E quase 1.600 pessoas continuam desaparecidas.

Os trabalhos de escavação das valas comuns agora identificadas começaram no final de julho na região de Zubin Potok, no norte do Kosovo, numa área principalmente habitada pela população sérvia.

As autoridades esperavam encontrar lá "os restos de um grupo de 23 intelectuais de Mitrovica (norte), médicos, professores e defensores dos direitos humanos, sequestrados e desaparecidos desde 19 de abril de 1999", disse então o primeiro-ministro kosovar, Albin Kurti.

Este caso levou as autoridades do Kosovo à detenção recente de três homens da região de Zubin Potok.

Os detidos "estão a ser investigados em ligação com este assunto e são suspeitos de terem cometido crimes de guerra contra a população civil", indicou o ministério público.

Quase três décadas após a guerra, as tensas relações entre o Kosovo e a Sérvia, que nunca reconheceu a independência proclamada em 2008 pela sua ex-província, também afetam o processo de procura de pessoas desaparecidas.

No entanto, sob a liderança de Bruxelas, uma comissão mista composta por especialistas do Kosovo e da Sérvia reuniu-se em janeiro, pela primeira vez, na capital belga.

Presume-se que esta comissão vá lançar a cooperação entre Belgrado e Pristina para identificar locais com valas comuns.