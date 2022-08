Retaliação à espreita após eliminação do líder da Al Qaeda, alertam EUA

Em Cabul, a varanda onde o destacado porta-voz e ideólogo da Al Qaeda estava pouco depois das 6h00 do dia 31 de julho foi atingida por dois mísseis. Num ataque com um drone norte-americano, a precisão matou Ayman al-Zawahiri, médico egípcio de 71 anos que tinha assumido a liderança da Al Qaeda após a morte de Osama Bin Laden em 2011.

À espreita poderão estar ataques a alvos norte-americanos e, por isso, o Departamento de Estado emitiu um alerta mundial: crê que "há um maior potencial de violência anti-americana".



, observa."Esses ataques podem empregar uma ampla variedade de táticas, incluindo operações suicidas, assassinatos, sequestros e atentados a bomba", acrescenta o Departamento., sublinha a advertência.Zawahiri assumiu a liderança da Al Qaeda após a morte de Osama Bin Laden em 2011, mas já fazia parte dos cérebros que planearam os ataques aos Estados Unidos no 11 de Setembro de 2001. Tornava-se então um dos homens mais procurados no mundo.

Após a confirmação do sucesso do ataque por, o presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou que Zawahiri deixava" contra cidadãos norte-americanos e que se fechava uma página para as famílias das vítimas dos ataques do 11 de Setembro.Zawahiri também era acusado de ser autor do atentado suicida contra o contratorpedeiro USS Cole em Aden, em outubro de 2000, que matou 17 marinheiros norte-americanos, e dos ataques de 1998 às embaixadas dos EUA no Quénia e na Tanzânia, nos quais morreram 223 pessoas, relembrou Biden.