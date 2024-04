Retaliação de Israel vai agravar a situação no Médio Oriente

O ex- Secretário-geral Adjunto das Nações Unidas, Embaixador Victor Ângelo, analisando a garantia dos israelitas de que irão retaliar depois do ataque que foram alvo este fim de semana por parte do Irão, considera que a resposta deverá ser militar e deve visar vários interesses iranianos, no próprio território iraniano ou noutros territórios aliados. Apesar das incertezas, uma garantia, diz: que vai agravar a situação na região, com implicações globais decorrentes do facto de ser uma zona fundamental nas relações internacionais.