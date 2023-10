Retirada do apoio à Autoridade Palestiniana seria "erro grosseiro" da União Europeia, defende o MNE

O ministro português dos Negócios Estrangeiros esteve esta segunda-feira no Telejornal da RTP, onde abordou a escalada do conflito no Médio Oriente. Questionado sobre a posição de Portugal quanto à eventual suspensão de apoio aos palestinianos, João Gomes Cravinho defende que "não há nenhuma razão" para o fazer.

"Uma coisa é dizer que é preciso castigar duramente o Hamas. Outra coisa é dizer que as consequências serão sentidas por todo o povo palestiniano", argumenta o ministro português.



O tema será discutido na terça-feira entre os vários chefes da diplomacia europeia. "Seria um erro grosseiro dizer que todos os palestinianos são culpados por igual", defende o responsável português, em linha com a posição assumida por Espanha, entre outros Estados-membros.



"Grande parte da população palestiniana não se revê nestes ataques do Hamas e temos de fazer essa distinção", acrescentou ainda.



Em relação à retirada de portugueses, João Gomes Cravinho adiantou que serão reagrupados no Chipre e só depois viajam para Portugal num avião fretado pela TAP.



Em resposta às críticas de alguns portugueses quanto à falta de resposta por parte das autoridades portuguesas, João Gomes Cravinho sublinha que a Embaixada está encerrada por razões de segurança e "está a funcionar num bunker".



Por isso, o contacto é feito "através do gabinete de emergência consular", informação que está "site do Ministério".



Sobre relatos de uma portuguesa sequestrada pelo Hamas, o MNE português diz que ainda não há qualquer informação oficial e que "as autoridades israelitas não nos conseguem confirmar".