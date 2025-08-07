"Reunião bilateral do mais alto nível". Putin e Trump devem encontrar-se na próxima semana

A última vez que o presidente russo esteve com um líder norte-americano foi em 2021, em Genebra, quando se encontrou com Joe Biden. Menos de um ano depois, a Rússia invadiu a Ucrânia.

Zelensky pede participação da Europa





O chanceler alemão, Friedrich Merz, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, vieram já enaltecer os "esforços de mediação" de Donald Trump.



A Rússia deve "pôr fim à sua guerra de agressão, que é contrária ao direito internacional", afirmou o Governo alemão, que apoia a Ucrânia.



Zelensky instou, por sua vez, a Europa a participar nas conversações de paz entre a Ucrânia e a Rússia.



"A guerra está a acontecer na Europa, e a Ucrânia é parte integrante da Europa (...). A Europa deve, por isso, participar no processo" que visa pôr fim a uma guerra que se arrasta desde 2022, escreveu o presidente ucraniano nas redes sociais.



Rússia descarta encontro a três com Zelensky





c/ agências

, isto é, um encontro entre o presidente Vladimir Putin e Donald Trump", afirmou o porta-voz do Kremlin Yuri Ushakov."Estamos agora a começar as preparações concretas em conjunto com os nossos colegas americanos", acrescentou, citado pela agência Interfax, sem adiantar mais detalhes.Vladimir Putin tem encontro marcado com o presidente dos Emirados Árabes Unidos já esta quinta-feira e algumas fontes de agências internacionais sugerem que poderá ser esse o local da reunião com Trump.Desde o anúncio do encontro,em relação ao dólar americano e ao syuan chinês.Desde que regressou à Presidência, no ano passado, Trump tem-se esforçado por restabelecer as relações com a Rússia e acabar com a guerra, embora recentemente tenha vindo a condenar Putin e a dizer-se desapontado com as suas ações.Esta quinta-feira, o porta-voz do Kremlin confirmou que o enviado de Trump, Steve Witkoff, levantou numa reunião com Putin na quarta-feiraSegundo Ushakov, o lado russo deixou essa proposta "completamente sem comentários"."Propomos, antes de mais,e acreditamos que o principal é que esta reunião seja bem-sucedida e produtiva", adiantou.As relações entre Rússia e Estados Unidos azedaram ainda mais depois de, na quarta-feira, Donald Trump ter anunciado a intenção de aplicar tarifas adicionais à Índia e à China, dois grandes compradores de petróleo russo.