Trump quer reunir-se com Putin e Zelensky para encontrar solução para a guerra na Ucrânia

"Os russos expressaram o desejo de se reunir com o presidente Trump, e o presidente está aberto a reunir-se com o presidente Putin e o presidente Zelensky. O presidente Trump quer que esta guerra brutal termine" , reagiu a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, esta quarta-feira.



Donald Trump revelou os seus planos de realizar uma reunião trilateral com os homólogos russo e ucraniano após uma reunião inicial com Vladimir Putin, numa chamada telefónica com os líderes europeus, esta quarta-feira, de acordo com o New York Times









A Casa Branca avançou que o encontro entre Trump e Putin pode acontecer na próxima semana, mas não adiantou detalhes sobre a data e o local deste encontro. A Fox News acrescenta que o local do encontro ainda não foi determinado, mas poderá acontecer na Casa Branca ou num país neutro. Citando duas pessoas familiarizadas com o plano, as reuniões incluiriam apenas os três líderes e nenhum homólogo europeu, apesar do esforço europeu para desempenhar um papel de mediação nas negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia.

"Reunião muito produtiva com Putin"





Esta quarta-feira, o presidente dos EUA reconheceu que falou com líderes europeus após a reunião "altamente produtiva" em Moscovo do enviado dos EUA, Steve Witkoff, com Vladimir Putin.









" Foram feitos grandes progressos! Depois, informei alguns dos nossos aliados europeus. Todos concordam que esta guerra tem de chegar ao fim e vamos trabalhar nesse sentido nos próximos dias e semanas", escreveu Donald Trump na Truth Social.







O encontro entre Washington e Moscovo decorreu a apenas dois dias de expirar o ultimato de "10 ou 12 dias” feito por Donald Trump para que a Rússia cesse a ofensiva militar na Ucrânia sob ameaça de agravamento de sanções diretas e secundárias.





O presidente da Ucrânia anunciou ter discutido os resultados da reunião entre Witkoff e Putin esta quarta-feira numa chamada telefónica com o presidente Trump e vários outros líderes europeus, sem os identificar.





"A nossa posição comum como parceiros é absolutamente clara: a guerra deve acabar. E isso deve ser feito honestamente. Os líderes europeus estiveram presentes na chamada e estou grato a cada um deles pelo apoio. Discutimos o que foi dito em Moscovo", escreveu Zelensky no X. "A Ucrânia, claro, defenderá a sua independência. Todos precisamos de uma paz duradoura e fiável. A Rússia deve acabar com a guerra que começou. Obrigado a todos por apoiarem a Ucrânia", concluiu.





c/agências