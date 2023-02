Reunião da NATO. Terá o Ocidente capacidade de continuar a fornecer armas à Ucrânia?

, declarou aos jornalistas o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, após uma reunião de dois dias dos ministros da Defesa.Ainda antes da invasão russa da Ucrânia, a 24 de fevereiro do ano passado, vários países da Aliança Atlântica tinham falhado em cumprir as metas de armazenamento de munições impostas pela NATO.Desde que o Ocidente começou a ajudar a Ucrânia no campo de batalha através da entrega de munições, osficaram ainda mais afetados. Neste momento, as tropas ucranianas disparam até 10 mil projéteis por dia.Segundo o. A Dinamarca, por exemplo, forneceu à Ucrânia todos os seus veículos blindados CAESAR. Já a Estónia terá entregado todos os seus canhões M1 155 milímetros.As fábricas europeias têm revelado dificuldades em produzir a quantidade suficiente para cobrir as necessidades semanais da Ucrânia e o tempo de espera para algumas munições mais do que duplicou desde o início da guerra.“A Europa está completamente do lado dos ucranianos. Mas isso não é o suficiente.”, declarou ao FT Judy Dempsey, da organização sem fins lucrativos de análise de assuntos estrangeiros e segurança Carnegie Europe.

Contratos com fabricantes de armamento

Para vários peritos, a resposta está nosendo que, em contrapartida, os países ocidentais deverão prometer a esses fabricantes continuar a adquirir material mesmo depois da guerra.Esta quarta-feira, Jens Stoltenberg realçou que alguns países, como os Estados Unidos, França, Alemanha e Noruega, já assinaram contratos para o fabrico de munições que podem permitir-lhes reabastecer os seus próprios stocks, ao mesmo tempo que continuam a abastecer Kiev.

Segundo o alemão Kiel Institute, no primeiro ano de guerra os governos ocidentais gastaram mais de 110 mil milhões de dólares em apoios a Kiev, dos quais 38 mil milhões foram em armamento.

Para além de munições, a Ucrânia está a contar também com a entrega de tanques ocidentais. O ministro alemão da Defesa, Boris Pistorius, avançou esta quarta-feira que(mais antigos e cujo envio está a ser coordenado pela Polónia).Além destes, Portugal comprometeu-se a enviar outros três e a Alemanha 14 tanques Leopard 2A6, mais avançados. A ministra portuguesa da Defesa, Helena Carreiras, adiantou em Bruxelas que os tanques fornecidos por Portugal devem chegar à Ucrânia no final de março."Trata-se não apenas de enviar equipamentos, mas de", declarou.

Despesas com defesa abaixo do acordado

Na reunião dos ministros da Defesa da NATO foi também discutido o peso dos gastos com defesa, que neste momento representam 2% do Produto Interno Bruto (PIB). Muitos consideram que este valor já não faz sentido numa altura em que decorre uma guerra na Europa., disse Stoltenberg, apoiado por Pistorius, que considerou esta percentagem "insuficiente".A decisão final sobre este assunto deverá ser tomada na cimeira da NATO Na Lituânia, em julho.A meta atual dos 2% do PIB para a defesa foi decidida em 2014, na cimeira decorrida no País de Gales, após a anexação russa da Crimeia. No entanto,Na Alemanha, estima-se que em 2022 os gastos neste setor tenham ficado abaixo dos 1,5% do PIB. Nos Estados Unidos, por outro lado, a estimativa aponta para 3,5%.

c/ agências