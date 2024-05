Reunião entre China e EUA sobre riscos da IA foi construtiva

A reunião foi copresidida pelo diretor do Departamento para a América do Norte e Oceânia do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Yang Tao, e pelo enviado especial adjunto para as Tecnologias Críticas e Emergentes do Departamento de Estado dos EUA, Seth Center.

Sublinhando que a IA é a tecnologia emergente que "atrai atualmente mais atenção", a delegação chinesa indicou que Pequim quer que esta se "centre nas pessoas" e "seja benéfica, segura e justa", de acordo com o comunicado divulgado pela diplomacia chinesa.

A China "apoia o reforço da governação global da IA", defende "o papel das Nações Unidas como o principal canal" e está disposta a "reforçar a comunicação e a coordenação com a comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos, para formar um quadro de governação global" para esta tecnologia, lê-se na mesma nota.

Os funcionários chineses também declararam a "posição firme contra restrições e pressões dos Estados Unidos no domínio da IA", embora "ambas as partes reconheçam as oportunidades e os riscos associados ao desenvolvimento" desta nova tecnologia.

Washington impôs, no ano passado, controlos de exportação para a China de "chips" semicondutores avançados e do equipamento necessário para os fabricar. Os semicondutores são essenciais para a produção de sistemas de Inteligência Artificial, mas têm também utilização militar, incluindo no desenvolvimento de mísseis hipersónicos.

O encontro em Genebra foi a primeira reunião do Diálogo Intergovernamental China - EUA sobre Inteligência Artificial.