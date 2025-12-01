Mundo
Guerra na Ucrânia
Reunião EUA-Ucrânia. Zelensky destaca "tom construtivo", Trump fala em "boas hipóteses" de acordo
As delegações norte-americana e ucraniana estiveram reunidas no Estado da Florida para debater o plano de paz para a Ucrânia. No final, ambos os lados se mostraram otimistas.
Representantes ucranianos e norte-americanos estiveram reunidos na Florida, Estados Unidos, para debater o plano de paz dos EUA para o fim da guerra. No final, o presidente Donald Trump demonstrou otimismo, enquanto o seu homólogo Volodymyr Zelensky destacou o facto de os interesses da Ucrânia terem sido abordados neste diálogo.
Nenhum dos dois presidentes esteve presente na reunião que colocou à mesma mesa as delegações ucraniana e norte-americana. No entanto, após ser informado sobre os detalhes do encontro, Volodymyr Zelensky enfatizou o tom construtivo da conversa.
"É importante que haja um tom construtivo na conversa e que todas as questões tenham sido abordadas abertamente e com o objetivo de garantir a soberania e os interesses nacionais da Ucrânia", escreveu Zelensky nas redes sociais.
"Agradeço aos Estados Unidos, à equipa do presidente [Donald] Trump e ao próprio presidente pelo tempo que estão a dedicar com tanta intensidade à definição dos passos para o fim da guerra. Continuaremos a trabalhar", acrescentou.
A delegação ucraniana foi liderada pelo secretário de Estado do Conselho de Segurança da Ucrânia, Rustem Umerov. Do lado norte-americano, destacou-se a presença do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.
Após a reunião, Rubio observou que a sessão de trabalho foi "produtiva e útil", mas que "ainda há muito trabalho a fazer". "Acredito que foram alcançados novos progressos", declarou. Trump otimista quanto a um acordo
Após ser informado acerca dos contornos do encontro, Donald Trump considerou por sua vez que existem "boas hipóteses" de um acordo que ponha fim ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia.
A bordo do Air Force One, o presidente norte-americano demonstrou otimismo. “Acho que a Rússia gostaria que isto acabasse, e acho que a Ucrânia, sei que a Ucrânia gostaria que isto acabasse”, afirmou.
O presidente dos Estados Unidos lembrou, porém, que Kiev não está numa posição forte devido ao escândalo de corrupção que levou Volodymyr Zelensky a demitir o seu braço direito, Andriï Iermak, até então líder das negociações com os Estados Unidos.
“A Ucrânia tem alguns pequenos problemas difíceis”, frisou Trump. “Há uma situação de corrupção, o que não ajuda”.
c/ agências
Today, following the work of the teams in the United States, head of the Ukrainian delegation Rustem Umerov reported on the main parameters of the dialogue, its emphases, and some preliminary results. It is important that the talks have a constructive dynamic and that all issues…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 30, 2025
