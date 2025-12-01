Reunião EUA-Ucrânia. Zelensky destaca "tom construtivo", Trump fala em "boas hipóteses" de acordo

Today, following the work of the teams in the United States, head of the Ukrainian delegation Rustem Umerov reported on the main parameters of the dialogue, its emphases, and some preliminary results. It is important that the talks have a constructive dynamic and that all issues… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 30, 2025

Trump otimista quanto a um acordo

Representantes ucranianos e norte-americanos estiveram reunidos na Florida, Estados Unidos, para debater o plano de paz dos EUA para o fim da guerra. No final, o presidente Donald Trump demonstrou otimismo, enquanto o seu homólogo Volodymyr Zelensky destacou o facto de os interesses da Ucrânia terem sido abordados neste diálogo.Nenhum dos dois presidentes esteve presente na reunião que colocou à mesma mesa as delegações ucraniana e norte-americana. No entanto, após ser informado sobre os detalhes do encontro, Volodymyr Zelensky enfatizou o tom construtivo da conversa., escreveu Zelensky nas redes sociais."Agradeço aos Estados Unidos, à equipa do presidente [Donald] Trump e ao próprio presidente pelo tempo que estão a dedicar com tanta intensidade à definição dos passos para o fim da guerra.", acrescentou.A delegação ucraniana foi liderada pelo secretário de Estado do Conselho de Segurança da Ucrânia, Rustem Umerov. Do lado norte-americano, destacou-se a presença do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.Após a reunião,. "Acredito que foram alcançados novos progressos", declarou.Após ser informado acerca dos contornos do encontro, Donald Trump considerou por sua vez que existem "boas hipóteses" de um acordo que ponha fim ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia.A bordo do Air Force One, o presidente norte-americano demonstrou otimismo., afirmou.O presidente dos Estados Unidos lembrou, porém, que Kiev não está numa posição forte devido ao escândalo de corrupção que levou Volodymyr Zelensky a demitir o seu braço direito, Andriï Iermak, até então líder das negociações com os Estados Unidos., frisou Trump. “Há uma situação de corrupção, o que não ajuda”.c/ agências