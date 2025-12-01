Reunião EUA-Ucrânia. Zelensky destaca "tom construtivo", Trump fala em "boas hipóteses" de acordo

As delegações norte-americana e ucraniana estiveram reunidas no Estado da Florida para debater o plano de paz para a Ucrânia. No final, ambos os lados se mostraram otimistas.

Joana Raposo Santos - RTP /
Foto: Eva Marie Uzcategui - Reuters

Representantes ucranianos e norte-americanos estiveram reunidos na Florida, Estados Unidos, para debater o plano de paz dos EUA para o fim da guerra. No final, o presidente Donald Trump demonstrou otimismo, enquanto o seu homólogo Volodymyr Zelensky destacou o facto de os interesses da Ucrânia terem sido abordados neste diálogo.

Nenhum dos dois presidentes esteve presente na reunião que colocou à mesma mesa as delegações ucraniana e norte-americana. No entanto, após ser informado sobre os detalhes do encontro, Volodymyr Zelensky enfatizou o tom construtivo da conversa.

"É importante que haja um tom construtivo na conversa e que todas as questões tenham sido abordadas abertamente e com o objetivo de garantir a soberania e os interesses nacionais da Ucrânia", escreveu Zelensky nas redes sociais.

"Agradeço aos Estados Unidos, à equipa do presidente [Donald] Trump e ao próprio presidente pelo tempo que estão a dedicar com tanta intensidade à definição dos passos para o fim da guerra. Continuaremos a trabalhar", acrescentou.

A delegação ucraniana foi liderada pelo secretário de Estado do Conselho de Segurança da Ucrânia, Rustem Umerov. Do lado norte-americano, destacou-se a presença do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.

Após a reunião, Rubio observou que a sessão de trabalho foi "produtiva e útil", mas que "ainda há muito trabalho a fazer". "Acredito que foram alcançados novos progressos", declarou. Trump otimista quanto a um acordo
Após ser informado acerca dos contornos do encontro, Donald Trump considerou por sua vez que existem "boas hipóteses" de um acordo que ponha fim ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

A bordo do Air Force One, o presidente norte-americano demonstrou otimismo. “Acho que a Rússia gostaria que isto acabasse, e acho que a Ucrânia, sei que a Ucrânia gostaria que isto acabasse”, afirmou.

O presidente dos Estados Unidos lembrou, porém, que Kiev não está numa posição forte devido ao escândalo de corrupção que levou Volodymyr Zelensky a demitir o seu braço direito, Andriï Iermak, até então líder das negociações com os Estados Unidos.

“A Ucrânia tem alguns pequenos problemas difíceis”, frisou Trump. “Há uma situação de corrupção, o que não ajuda”.

c/ agências

