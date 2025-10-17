Reunião Trump-Zelensky termina com apelo a acordo de paz e sem anúncio sobre Tomahawk
A reunião na Casa Branca entre os presidentes norte-americano e ucraniano terminou hoje com Donald Trump a afirmar que "é tempo" de um acordo de paz e sem anúncio sobre o fornecimento de mísseis Tomahawk pretendidos por Kiev.
Na rede social Truth, Trump afirmou que o encontro com Volodymyr Zelensky "foi muito interessante e cordial", mas que disse ao Presidente ucraniano, "que é tempo de parar com a matança e fechar um ACORDO", tal como também sugeriu "veementemente" ao Presidente russo, Vladimir Putin, que ordenou a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022.
Após a reunião com Trump, Zelensky afirmou à imprensa que ambos discutiram a questão dos mísseis de longo alcance Tomahawk, mas que foi combinado "não falar sobre isso porque (...) os Estados Unidos não querem qualquer escalada".