Revelação de Kiev. Pyongyang vai reforçar russos com mais 30 mil soldados

A Coreia do Norte enviou inicialmente 11 mil soldados para a Rússia no outono de 2024 em grande segredo, tendo o presidente russo Vladimir Putin apenas confirmado o destacamento no final de abril.

Durante a visita, Shoigu anunciou o envio de mil sapadores norte-coreanos e cinco mil trabalhadores da construção militar para a Rússia, para desminar e “restaurar as infraestruturas destruídas pelos ocupantes” na região de Kursk, segundo a TASS.

Um formador russo discute com o líder norte-coreano uma folha de tradução de termos militares básicos de russo para coreano. Não é claro se norte-coreanos são recém-chegados ou os remanescentes dos 11 mil enviados no ano passado.

Os serviços secretos ucranianos forneceram também o registo mais completo de sempre dos 82 ataques dos mísseis balísticos norte-coreanos KN-23 e KN-24, revelando que um deles foi responsável, em janeiro de 2024, pela morte de 11 civis em Pokrovsk, e que foram intensamente utilizados em fevereiro deste ano.

De acordo com as autoridades ocidentais,, mas a cooperação de Pyongyang com Moscovo tem vindo a desenvolver-se desde então. CNN , que teve acesso a uma avaliação dos serviços secretos ucranianos, avança que o Ministério russo da Defesa é capaz de fornecer “o equipamento, armas e munições necessários” com o objetivo de “uma maior integração nas unidades de combate russas”.A avaliação da agência de inteligência de defesa da Ucrânia também diz que, que partilha uma fronteira com a Coreia do Norte no seu extremo sudoeste.Os possíveis preparativos para o novo destacamento, incluindo a chegada de um navio ligado ao destacamento do ano passado a um porto russo e de aviões de carga ao aeroporto norte-coreano de Sunan, foram detetados em imagens de satélite obtidas pela CNN.Um mês depois, um navio russo da classe Ropuca atracou no porto de Dunai, perto de Nakhodka, 95 quilómetros a sudoeste, podendo transportar até 400 soldados, segundo os analistas.O mesmo tipo de navio Ropucha de transporte de tropas atracou novamente a 18 de maio no mesmo porto de Dunai, segundo imagens de satélite fornecidas à CNN pelo Open Source Centre, uma organização sem fins lucrativos com sede no Reino Unido especializada em informações de fonte aberta relacionadas com a defesa e a segurança.Os padrões de voo também sugerem que a deslocação de mais algumas tropas poderá estar em curso.Embora as imagens não mostrem para que é que o navio e os aviões estão a ser utilizados, os movimentos podem sugerir um padrão consistente com o que os analistas observaram no ano passado.”, afirmou Joe Byrne, analista do Open Source Centre, à CNN.Para Joe Byrne, “isto parece indicar que as rotas anteriormente utilizadas para transportar as tropas da República Popular Democrática da Coreia (RPDC) estão ativas e poderão ser utilizadas em qualquer futura transferência de pessoal em grande escala”.Jenny Town, diretora do programa coreano do Centro Stimson, frisou que a avaliação ucraniana de até 30 mil soava "elevada, mas eles podem certamente chegar a esse número. Não serão soldados de elite. Kim Jong-un disse estar disposto a tudo, por isso depende do que a Rússia pedir".Para Jenny Town, entre dez mil e 20 mil “parece mais realista”. No entanto, acrescenta que a Coreia do Norte poderia enviar as tropas lentamente, por fases. “Há rumores de que os generais russos já estiveram na Coreia do Norte a treinar as tropas”.“A utilização pela Rússia de tropas de elite norte-coreanas demonstra não só uma crescente dependência de regimes totalitários, mas também sérios problemas com a sua reserva de mobilização”, afirmou Umerov.Segundo o governante ucraniano, “Kiev juntamente com os parceiros, está a monitorizar estas ameaças e responderá em conformidade”.Sergei Shoigu, um dos principais conselheiros de Putin, que já foi ministro da Defesa, visitou Pyongyang em 17 de junho - uma viagem feita sob as ordens de Putin e a sua segunda visita em 15 dias, informou a agência noticiosa estatal russa TASS.Lee Seong-kweun sublinhou o anúncio público feito pela Rússia do envio de mais seis mil trabalhadores norte-coreanos da limpeza de minas e da construção militar. Não é claro se o NIS partilha a avaliação dos serviços secretos ucranianos, segundo a qual o destacamento poderá atingir os 30 mil trabalhadores.Os. Um vídeo de uma apresentadora de televisão e política russa, Marina Kim, publicado no Telegram dois dias depois de o Kremlin ter admitido o papel da Coreia do Norte na guerra, em finais de abril, mostra os preparativos intensivos e o alojamento em abrigos de longa duração de uma unidade norte-coreana.A CNN e o Centro para a Resiliência da Informação, sediado no Reino Unido, localizaram geograficamente as instalações num campo nos arredores de Postoyalye Dvory, uma povoação situada dez quilómetros a leste da cidade de Kursk.O vídeo de seis minutos mostra um instrutor militar russo a declarar que os norte-coreanos com idades entre os 23 e os 27 anos chegam “fisicamente bem preparados”. E acrescentou: "Como combatentes, não são piores do que os nossos. O inimigo foge primeiro".O repórter também visita uma rede de trincheiras onde os norte-coreanos vivem com artigos básicos de conforto, com cartazes escritos à mão que declaram, em coreano, “vingança pelos nossos camaradas mortos” por cima dos beliches.Outros dois vídeos publicados pela TASS sugerem uma maior integração dos soldados norte-coreanos nas forças armadas russas do que a registada anteriormente.Outro vídeo da TASS mostra as tropas norte-coreanas e russas a limparem edifícios em conjunto, num treino de combate corpo a corpo, e outro mostra os norte-coreanos a receberem treino com caçadeiras, utilizadas para combater a ameaça dosucranianos.As tropas adicionais representam um desenvolvimento significativo no conflito e um sinal de que o líder da Coreia do Norte está a duplicar o seu apoio a Moscovo.. A revelação do que parece vir a ser um importante destacamento norte-coreano faz parte de uma investigação da CNN, com a duração de um mês, sobre o papel cada vez mais importante da Coreia do Norte no apoio à guerra de Moscovo., um sinal tanto da ubiquidade das armas como da crescente interoperabilidade entre as forças armadas de Moscovo e Pyongyang.O relatório também fazia eco das declarações dos militares sul-coreanos em março, segundo as quais mais três mil soldados norte-coreanos tinham sido enviados para a Rússia no início deste ano.