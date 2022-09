"Rezem pelas pessoas". Furacão Ian assola Florida e continua a ameaçar milhões de habitantes

Ao final de quarta-feira, quando o furacão atingiu a costa sul da Florida, cerca de dois milhões de casas e lojas ficaram sem eletricidade.Horas depois, a tempestade – que terá atingido um raio de aproximadamente 225 quilómetros – baixou da categoria 4 para a 1, passando a mover-se lentamente para norte e continuando, ainda assim, a causar grandes inundações.Com o anoitecer, as redes de energia e comunicações permaneceram desligadas e os trabalhadores dos serviços de emergência viram-se forçados a abrigar-se da tempestade.Áreas residenciais em Fort Myers Beach e em várias outras cidades costeiras ficaram quase na totalidade submersas, com edifícios danificados e árvores e linhas de energia derrubadas. A empresa pública de energia Florida Power and Light já avisou que,

No pico da tempestade, as redes sociais encheram-se de pedidos de ajuda por habitantes da zona costeira do Estado, muitos deles presos em casas inundadas.

Milhões de residentes da Florida continuam agora diretamente na trajetória prevista da tempestade, que poderá ainda provocar ventos de 160 quilómetros por hora. Esta quinta-feira o furacão Ian prossegue o caminho para norte, em direção à cidade de Orlando.“Há tempestades com um impacto realmente devastador…”, lamentou o governador da Florida, Ron DeSantis, aos jornalistas. “Rezem pelas pessoas”.“Este vai ser um momento difícil. Apenas pedimos às pessoas os seus pensamentos e orações. Esta é uma grande, grande tempestade”, acrescentou.

Resposta de bombeiros e polícias está suspensa

Um meteorologista do Weather Channel que cobriu mais de 90 tempestades ao longo da carreira disse, no Twitter,Mais de 2,5 milhões de pessoas ao longo da costa oeste da Florida permanecem agora sob alertas de evacuação, embora muitas tenham já dito que preferem ficar e enfrentar a tempestade independentemente da força que esta alcance.“A resposta por parte de médicos de emergência, bombeiros e polícias será interrompida”, avisou o presidente da Câmara de Fort Myers, Kevin Anderson. “Portanto, aqueles que escolherem ficar põem-se em risco”.Ao passar pelo sul da Florida, a tempestade inundou a sala de emergências do andar inferior do Hospital Florida Fawcett, enquanto ventos fortes arrancaram parte do telhado do quarto andar do edifício, onde funciona a unidade de terapia intensiva.A equipa foi forçada aUm médico do hospital revelou aopreocupação, pois “podem chegar em breve mais ambulâncias e não temos onde colocar os pacientes”.Na cidade de São Petersburgo, também na Florida, o jardim zoológico de Sunken Gardens tentou proteger os seus animais. Os flamingos, por exemplo, foram colocados numa casa de banho enquanto a tempestade passava.Em Orlando, a Disney e outros parques temáticos encerraram as instalações durante pelo menos dois dias.

Prossegue a busca por migrantes após naufrágio

Antes de chegar à Florida, o furacão Ian passou sobre Cuba e o mar das Caraíbas sob a forma de poderosa tempestade tropical, ganhando força nas águas quentes do Golfo do México.O furacão provocou várias mortes e inundações sem precedentes em Cuba, que está agora a restaurar a eletricidade em regiões da ilha que sofreram um corte total de energia.Ao mesmo tempo decorre, na costa da Florida,. Vários passageiros foram já resgatados das águas.O presidente Joe Biden prometeu o apoio total dos recursos federais nas missões de busca e salvamento e, numa próxima fase, no esforço de recuperação da Florida, onde algumas zonas ficaram permanentemente danificadas pelo impacto da tempestade."Estaremos lá para ajudar-vos a recuperar, a limpar a reconstruir a Florida", assegurou o líder na Casa Branca, acrescentando quee que milhões de litros de água, alimentos e geradores estão já a caminho.