Risco de cancro. Especialista norte-americano defende bebidas alcoólicas com avisos nos rótulos

Durante décadas houve quem dissesse que o consumo de álcool moderado podia ter benefícios para a saúde, evitando ataques cardíacos ou derrames.

O consumo de álcool é a terceira principal causa evitável de cancro no país, depois do tabaco e da obesidade, explicou Vivek Murthy, podendo contribuir para um risco maior de pelo menos sete tipos de cancro – de mama, de cólon, de fígado, esófago, boca, garganta e cordas vocais. "O cancro de mama é responsável pela maioria das mortes por cancro relacionadas ao álcool em mulheres, enquanto que o cancro de fígado juntamente com o cancro colorretal são responsáveis ​​pela maioria das mortes por cancro relacionadas ao álcool em homens", lê-se no documento.







as diretrizes dietéticas nos EUA recomendam duas ou menos bebidas por dia para os homens e uma ou menos bebida por dia para as mulheres.



O consumo de álcool é uma das maiores causas de cancro no país e, segundo o especialista, o tipo de álcool consumido não importa.

No relatório "Álcool e risco de Cancro", Murthy instou a que as orientações sobre os limites de consumo de álcool sejam reavaliadas para que as pessoas possam avaliar o risco de cancro quando decidirem pegar num copo: atualmente, as diretrizes dietéticas nos EUA recomendam duas ou menos bebidas por dia para os homens e uma ou menos bebida por dia para as mulheres.





O álcool no organismo humano é um risco por várias razões: quando se decompõe transforma-se em acetaldeído no corpo, um metabólito que pode provocar cancro ao ligar-se ao ADN e danificar a sua estrutura, o que pode levar ao crescimento descontrolado de células; o álcool altera níveis hormonais, incluindo o estrogénio; entre outras.