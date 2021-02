Risco de terceira vaga. Governo sueco quer mais poderes para fechar empresas

"A decisão hoje não é fechar a Suécia, mas dar as ferramentas para responder caso essa situação (mais casos) se desenvolva", disse a ministra de Saúde e Assuntos Sociais Lena Hallengren.



Nos últimos dias aumentou na Suécia a preocupação com a eventualidade de uma terceira vaga da Covid-19. A taxa de novas infeções tem estado a aumentar depois de ter caído no final do ano passado.





As autoridades suecas estão também preocupadas com o aumento da variante britânica, mais contagiosa, e com os atrasos na entrega de vacinas.





A ministra da Saúde argumenta que a Suécia pode ter que agir rapidamente a qualquer momento. "Atualmente, esse não é o nosso julgamento, mas claramente não queremos esperar até que seja tarde demais", disse Lena Hallengren.



A Suécia tem uma população de cerca de 10 milhões, registrou mais de 615.000 casos Covid e mais de 12.400 mortes, uma taxa per capita muitas vezes superior à dos países vizinhos mas inferior a vários países europeus que optaram por bloqueios.





c/ Reuters