Robert Mugabe sai garantindo imunidade

A segunda condição, que também lhe terá sido concedida, é a licença para continuar a viver no país em plena segurança.



A CNN cita o coronel Overson Mugwisi, porta-voz das forças de Defesa do Zimbabué. Mugwisi confirmou à televisão norte-americana que um acordo seguindo este dois parâmetros foi concluído com Mugabe.



Um outro porta-voz, desta vez da Zanu-PF, foi por sua vez citado pela Bloomberg.



Simon Khaya Moyo confirmou que o Presidente demissionário garantiu imunidade e não será perseguido judicialmente pelos muitos crimes que lhe são imputados.

Moyo revelou que Mugabe será tratado como "herói" da independência, apesar de ter perdido o poder.

"Não há quaisquer planos para o antigo Presidente Robert Mugabe, ele é livre de ficar no Zimbabué e não irá ser perseguido", afirmou Moyo.



Acrescentou que nem o ex-Presidente nem a sua família são olhados como inimigos do Estado.



Mugabe, de 93 anos, foi Presidente do Zimbabué ao longo de 37 anos.

Um legado de morte e corrupção

Mugabe é acusado de ordenar uma série de massacres entre o início e os meados dos anos 80 do século passado, quando consolidava o seu poder após a independência. Cerca de 20.000 pessoas terão sido assassinadas.



Além disso, o seu estilo de vida luxuoso contrasta com a destruição económica de um país que já foi uma das nações mais ricas de África.



Mugabe é acusado de corromper todas as instituições para enriquecer e se manter na Presidência. Conduziu igualmente várias campanhas contra os fazendeiros brancos, expulsando-os e apropriando-se das suas fazendas.



A influência de Mugabe é tal que, mesmo sob prisão domiciliária e no poder dos militares, pode arrastar por uma semana as negociações para a sua saída. Além da imunidade e da garantia de permanência no país em plena segurança, Mugabe terá também conseguido manter várias das suas propriedades adquiridas ao longo de anos.



Na hora da vitória e tentando preservar uma sucessão tranquila, o Presidente designado, Emmerson Mnangagwa, pode contudo ser magnânimo.



Apelou por isso esta quinta-feira aos cidadãos do Zimbabué para se manterem calmos e aos seus apoiantes para refrearem desejos de vingança contra Mugabe e o grupo G40, cujos membros, não especificados, apoiaram o ex-Presidente e a Primeira Dama, Graça Mugabe.

Futuro incerto

A verdade é que o próprio Mnangagwa, de 75 anos, é visto por muitos no Zimbabué como o homem de mão de Mugabe, sendo ele mesmo responsável pelos massacres de Gukurahundi no início dos anos 80, onde milhares de civis da etnia Ndebele perderam a vida.



Mnangagwa, na altura ministro responsável pela Segurança do Zimbabué, sempre apontou o dedo ao exército, negando qualquer responsabilidade nos assassínios.



Por outro lado, sempre foi próximo de Mugabe, tendo sido afastado da vice-presidência - que detinha desde dezembro de 2014 - apenas pela rivalidade com Graça Mugabe, a ambiciosa Primeira Dama que pretendia suceder a Mugabe e via no primeiro vice-Presidente um empecilho. Mnangagwa afirma mesmo ter sido alvo de uma tentativa de envenenamento em agosto de 2017.



Depois de destituído repentinamente dia 6 de novembro, o vice-Presidente exilou-se na África do Sul e de lá organizou com o Exército, para quem é um herói, a destituição de Mugabe.



Reconhece que esteve sempre em contacto com o comando militar responsável pela operação que levou à ocupação de Harare e à prisão domiciliária do Presidente.

Apelo da oposição

Ao regressar ao país, esta quarta-feira, Mnangagwa foi acolhido em festa. Deverá ser nomeado Presidente interino esta sexta-feira, completando o mandato de Mugabe.



A sua proximidade e influência junto dos militares leva muitos a recear uma vaga de repressão violenta mal ele consolide a sua posição.



O principal partido da oposição, MDC-T, já pediu por isso garantias para que "os serviços de segurança, incluindo o exército, se mantenham afastados de quaisquer processos eleitorais, exceto quanto à manutenção da lei e da ordem", de acordo com um comunicado do seu secretário-geral Douglas Mwonzora.



O MDC-T apelou ainda a eleições "livres e justas" monitorizadas pelas Nações Unidas e apelou aos cidadãos do Zimbabué para votarem.

Pormenores do acordo

Sob anonimato e citadas pela agência Reuters, duas fontes governamentais próximas das negociações, levantaram ligeiramente o véu do acordo alcançado e a reação de Mugabe à perda de poder e ao desejo de proteger a mulher, Grace.



O processo "foi muito emocional para ele e ele foi muito veemente" quanto ao seu desejo de viver e morrer no Zimbabué, afirmou uma.



"Para ele era muito importante que lhe fosse garantida segurança para ficar no país, apesar de que isso não o irá impedir de viajar para o estrangeiro quando quiser ou necessitar", acrescentou.O acordo prevê que Mugabe receba uma pensão, casa, seguro de saúde, segurança e provisão para férias e viagens, incluindo viagens aéreas limitadas.



Uma segunda fonte governamental afirma que o ex-Presidente se mantém firme embora abalado pela súbita perda de poder e todo o processo que levou à sua demissão.



O ponto de viragem para ele foi quando percebeu que iria ser destituído e afastado de forma indigna, refere. "Quando o processo - de destituição - começou, ele percebeu que tinha perdido o partido".





Gucci Grace

Também Graça Mugabe estará a salvo de quaisquer problemas, por exigência do ex-Presidente.



A ex-Primeira Dama, muito mais nova que o marido, criou muitos anti-corpos no Zimbabué, pelo seu estilo de vida luxuoso e pela forma como tentou dominar a Zanu-PF.



"O Presidente está de saída e está obviamente consciente da hostilidade pública contra a sua mulher, a revolta nalguns círculos sobre a forma como ela se comportou e abordou as políticas da Zanu-PF", referiu u.



"Sob esse aspeto, tornou-se necessário também assegurar-lhe que toda a sua família, incluindo a mulher, estariam a salvo e em segurança", acrescentou.Mugabe poderá viajar nas próximas semanas para Singapura, para avaliações e exames médicos. Uma viagem que já estava prevista para meados de novembro, antes do seu afastamento.



A família Mugabe é oficialmente proprietária de uma empresa de lacticínios e detém várias quintas no Zimbabué. Oficialmente, o Presidente afirma viver uma vida frugal e não deter propriedades no estrangeiro.



A imprensa local e internacional afirma contudo que Grace Mugabe - conhecida como Guci Grace devido à sua mania por compras - detém várias propriedades e carros de luxo na Africa do Sul.



O mês passado a divulgação de um litígio entre Grace e um empresário baseado na Bélgica quanto a um anel de diamantes avaliado em 1.3 milhões de dólares, veio revelar um estilo de vida bem afastado da versão oficial.