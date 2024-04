Roberta Metsola apela ao voto nas Europeias

A agenda oficial de Metsola começa com a atribuição, pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universidade de Lisboa, do grau de doutor "honoris causa" em Relações Internacionais.Depois, a responsável europeia terá uma reunião de trabalho com o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco. Ao início da tarde, Metsola é recebida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e, depois pelo chefe do Governo, Luís Montenegro, a que se seguirá uma conferência de imprensa.Fora da agenda oficial, a presidente do Parlamento Europeu encontra-se com o líder do PS, Pedro Nuno Santos.Em Portugal, as europeias estão marcadas para 9 de junho, mas segundo o mais recente Eurobarómetro, mais de metade dos portugueses desconhece a data das eleições.