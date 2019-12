Rohingyas. Aung San Suu Kyi demarca-se de "intenção de genocídio"

, sustentou Suu Kyi, enquanto cerca de 250 apoiantes da governante birmanesa se concentravam junto ao Palácio da Paz, na Haia, sede do Tribunal Internacional de Justiça.Ao reconhecimento de que as tropas birmanesas possam ter, a espaços, usado uma “força desproporcional” contra os Rohingya

A defesa de Myanmar argui que o Tribunal Internacional de Justiça não é competente para apreciar um processo como este. Alega também que as operações do exército visam rebeldes Rohingyas e não populações civis.



“Infelizmente, a Gâmbia apresentou ao Tribunal um quadro enganador e incompleto da situação no Estado de Rahkine”, argumentou.. Este é um processo que poderá arrastar-se durante anos.. O que, nas palavras do jurista Paul Reichler, só vem demonstrar que “a Birmânia não tem qualquer intenção de responsabilizar os seus dirigentes militares”.

“Cessar o genocídio”



Aung San Suu Kyi, outrora um rosto icónico da paz à escala global, compareceu no Tribunal Internacional de Justiça como voz de defesa da antiga Birmânia, cujo regime é instado a fazer “cessar o genocídio” da minoria Rohingya.À cabeça da delegação de Myanmar, a Nobel da Paz em 1991 assume ela mesma a defesa diante de acusações compiladas pela Gâmbia: sucessivos massacres e ações de perseguição contra a minoria muçulmana num país maioritariamente budista.. Em concreto,, aprovada em 1948., em fuga à perseguição que lhes é movida quer por milícias budistas, quer por forças regulares de Myanmar. Ações que os investigadores das Nações Unidas classificam como genocídio.

O colapso de um exemplo

O nome de Aung San Suu Kyi chegou a ombrear com figuras históricas da paz como o indiano Mahatma Gandhi, ou o sul-africano Nelson Mandela.Ainda assim, Suu Kyi continua a poder contar com o apoio de uma importante porção da população birmanesa. Isso mesmo ficou patente na terça-feira, dia em que largos milhares dos seus simpatizantes saíram às ruas de diferentes cidades de Myanmar.Horas antes desta primeira sessão no Tribunal Internacional de Justiça,O número um do exército de Myanmar, Min Aung Hlaing, o número dois Soe Win e os generais Than Oo e Aung Aung estão já impedidos desde julho de entrar nos Estados Unidos, sendo acusados de intervenção direta na “limpeza étnica” dos Rohingya.

c/ agências internacionais