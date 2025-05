Roménia. Candidato derrotado da extrema-direita quer anulação das presidenciais

🚨🇷🇴 I officially ask Constitutional Court TO ANNUL Romanian presidential elections (May 2025).

For the very reasons December elections were annulled: EXTERNAL INTERFERENCES by state and non-state actors.

This time proven with evidence! Neither 🇫🇷, nor 🇲🇩, nor anyone else has… — 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion) May 20, 2025

“Porquê? Porque houve compra de votos”, disse Simion, que admitiu formalmente a vitória a Dan no domingo à noite, depois de ter afirmado que tinha ganho. “Porque no dia 18 de maio votaram pessoas mortas e nenhum cálculo no mundo nos mostra que mais de 11,5 milhões de romenos votaram”.

Acusações na aplicação Telegram

George Simion referiu-se a uma sugestão do fundador da aplicação de mensagens Telegram, Pavel Durov, de que Paris lhe tinha pedido para “silenciar as vozes conservadoras” na Roménia. A França “rejeitou categoricamente” aquilo a que chamou “alegações completamente infundadas”.

No domingo, Pavel Durov acusou diretamente o chefe dos serviços secretos franceses, afirmando: “Na primavera, no Salon des Batailles do Hôtel de Crillon [em Paris], Nicolas Lerner [chefe dos serviços secretos franceses] (…) pediu-me para suprimir as vozes conservadoras na Roménia antes das eleições”, escreveu na rede social X.



French foreign intelligence confirmed they met with me — allegedly to fight terrorism and child porn. In reality, child porn was never even mentioned. They did want IPs of terror suspects in France, but their main focus was always geopolitics: Romania, Moldova, Ukraine. — Pavel Durov (@durov) May 19, 2025

Kremlin considera que eleições na Roménia foram “estranhas”

Roménia atravessa uma crise política

Embora tenha dominado a primeira volta, o partido de George Simion teve de pagar o preço de uma forte mobilização de eleitores pró-europeus entre as duas voltas, receando uma viragem para a Rússia, numa eleição que seria decisiva para o futuro deste país de 19 milhões de habitantes, membro da União Europeia e da NATO.

Călin Georgescu foi excluído desta nova eleição presidencial e indiciado, dando lugar a George Simion para concorrer ao cargo supremo, que tem o poder de nomear funcionários para posições-chave e de participar nas cimeiras da União Europeia e da NATO.







“Peço oficialmente ao Tribunal Constitucional que anule as eleições”, escreveu Simion na rede social X.Em comunicado, o líder do partido AUR precisou em seguida ter “apresentado formalmente o pedido”.Tal como Călin Georgescu foi destituído e as eleições foram anuladas, vamos contestar a eleição de Nicușor Dan exatamente pelas mesmas razões", disse Simion, um ex-futebolista crítico da União Europeia e admirador de Trump, em declarações aos meios de comunicação locais.O ultranacionalista, cujos apoiantes realizaram uma contagem paralela em algumas assembleias de voto, disse que os votos foram “contados corretamente”, mas que os “observadores internacionais” tinham visto “interferência estrangeira” e que “as redes sociais e os algoritmos foram manipulados”.Na terça-feira, explicou que “não queria provocar um banho de sangue”.George Simion tomou esta decisão na sequência de comentáriosque o animaram a aceitar o desafio. Antes do anúncio, respondeu na plataforma digital TikTok: “Sim, vou fazer isso! Sem problema! Sou um lutador, não sou um cobarde, nem um traidor!”.Simion afirmou que existem “provas irrefutáveis” da ingerência da França, da Moldova e de outros países num “esforço orquestrado para manipular as instituições, orientar as narrativas dos meios de comunicação social e impor um resultado que não reflete a vontade soberana do povo romeno”.Estas alegações foram consideradas pela Direção-Geral de Segurança Externa (DGSE, serviços secretos franceses) suficientemente graves para romper o silêncio habitual.O Kremlin descreveu na segunda-feira as eleições presidenciais da Roménia como "estranhas", dizendo que o candidato pró-russo que ganhou uma votação abortada no ano passado tinha sido injustamente desqualificado."Conhecemos a história do candidato que tinha mais hipóteses de ganhar. Sem se dar ao trabalho de encontrar qualquer justificação, foi simplesmente retirado à força da corrida".A Rússia negou anteriormente qualquer papel na campanha de Călin Georgescu e acusou as autoridades romenas de o terem impedido de concorrer por razões políticas.Após meses de tensão, a Roménia esperava finalmente virar a página com este epílogo eleitoral, mas o recurso de George Simion corre o risco de agravar o clima numa sociedade extremamente polarizada, onde grassam a desilusão e a raiva contra uma classe política considerada corrupta e arrogante.Há vários meses que a Roménia atravessa uma crise política sem precedentes desde a queda do comunismo, em 1989.As autoridades concluíram que tinha havido irregularidades, com suspeitas de interferência russa, e o Tribunal Constitucional anulou a votação. Esta foi uma decisão rara na União Europeia, que provocou manifestações por vezes violentas e acusações de “golpe de Estado” retomadas pela administração Trump.