Rosto da extrema-direita Calin Georgescu segue à frente para segunda volta das presidenciais romenas

O escrutínio ainda está por concluir, mas tudo aponta para que o candidato de extrema-direita e crítico da NATO vá disputar a segunda volta das presidenciais, dia 8 de dezembro, com a líder do partido de oposição de centro-direita.

Com 99,9 por cento dos votos contados, o candidato de direita Calin Georgescu conseguiu 22,9 por cento dos votos, seguido da candidata de centro-direita Elena Lasconi com 19,16 por cento.

As sondagens indicavam Georgescu com cerca de cinco por cento dos votos na corrida para a Presidência, depois de quase nem ter percentagem nas primeiras prospeções.Nos primeiros resultados, quando se começou a contar os votos, os dois contendores que mais perderam na progressão foram o candidato de extrema-direita George Simion e a liberal-conservadora Elena Lasconi, ambos com 15 por cento, quando antes das eleições pareciam estar a competir pelo segundo lugar. Na véspera das eleições, muitos esperavam ver George Simion, um apoiante declarado do presidente eleito dos EUA, enfrentar Ciolacu na segunda volta.Depois de ter votado no domingo,Numa primeira reação, a imprensa romena citava. Apesar das ideias radicais e declarações pró-russas durante a campanha,, avançou o portal Transtelex.ro.

A mesma fonte acrescentava que a campanha do candidato de extrema-direita foi, essencialmente, conduzida nas redes sociais. O forte desempenho de Georgescu, que não representa nenhum partido e que fez campanha principalmente no TikTok, é já considerado a maior surpresa destas eleições.

Georgescu afirmou, após o encerramento das urnas, que, segundo o jornal online Digi24.ro.





"Somos fortes e corajosos, muitos de nós votaram, ainda mais farão o mesmo na segunda volta", disse ainda Georgescu.



, escreveu o social-democrata Ciolacu no Facebook, após o encerramento das assembleias de voto.

O presidente da Roménia tem um papel semi-executivo, tendo controlo sobre os gastos com Defesa - o que pode mudar o cenário romeno, visto que Bucareste está a tentar manter as metas de gastos da NATO durante o segundo mandato de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos e tenta reduzir um pesado deficit fiscal.

Quem é Calin Georgescu?





Calin Georgescu, de 62 anos, concorreu de forma independente e não era muito conhecido até à campanha, tendo superado a maioria das sondagens e causado uma reviravolta no palco político romeno à medida que ascendia na contagem dos votos.



De acordo com o site de campanha, Georgescu é doutorado em pedologia, um ramo da ciência dos solos, e ocupou diferentes cargos no Ministério do Ambiente da Roménia na década de 1990. Entre 1999 e 2012, foi representante da Roménia no comité nacional do Programa das Nações Unidas para o Ambiente.



Anteriormente um membro proeminente do partido de extrema-direita Aliança para a União dos Romenos, Georgescu chamou o escudo de defesa de mísseis balísticos da NATO de "vergonha da diplomacia". Segundo o candidato, a aliança do Atlântico Norte não protege nenhum dos membros caso sejam atacados pela Rússia.





Numa entrevista em 2021, o candidato referiu como "heróis nacionais" Ion Antonescu, o líder da Roménia na II Guerra Mundial que foi condenado à morte por intervir no Holocausto, e Corneliu Zelea Codreanu, o líder da Guarda de Ferro antes da Segunda Guerra Mundial - um dos movimentos antissemitas mais violentos da Europa.





Mais tarde, numa outra intervenção, Georgescu afirmou que a Roménia não estava preparada para lidar com nada diplomatica e estrategicamente e que a melhor hipótese estava na "sabedoria russa". No entanto, nunca assumiu explicitamente que apoia a Rússia na guerra contra a Ucrânia. A Roménia partilha uma fronteira de 650 quilómetros com a Ucrânia e, desde que a Rússia invadiu o território ucraniano, Bucareste permitiu a exportação de milhões de toneladas de cereais através do porto de Constanta no Mar Negro e forneceu ajuda militar a Kiev, incluindo a doação de uma bateria de defesa aérea Patriot.





Entre os outros candidatos contam-se o antigo secretário-geral adjunto da NATO, Mircea Geoana, que concorreu de forma independente e obteve cerca de 6 por cento, e Nicolae Ciuca, antigo general do exército e líder do Partido Nacional Liberal, de centro-direita, atualmente numa coligação tensa com o PSD, que obteve 9,3 por cento.



Concorreram 13 candidatos à Presidência do país-membro da União Europeia e da NATO.



Cerca de 9,5 milhões de romenos, ou seja, um pouco mais de 52 por cento dos 18 milhões de romenos com direito de voto, foram no domingo às urnas, numa participação ligeiramente superior à registada há cinco anos. Foi a nona eleição de um chefe de Estado desde a queda da Cortina de Ferro, a chamada “Revolução de dezembro” (1989).O presidente eleito substituirá o atual chefe de Estado, o liberal Klaus Iohannis, que ocupou o cargo durante dez anos.