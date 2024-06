A decisão foi anunciada pelo ministério russo dos Negócios Estrangeiros. Moscovo vai banir o acesso online a várias televisões, rádios e jornais como retaliação à decisão da União Europeia de proibir a atividade de alguns meios russos em território europeu.



Em Portugal, para além da RTP, foram banidos os sites do Público, do Expresso e do Observador.



Na rede social X, o primeiro-ministro diz que Portugal "repudia fortemente" a decisão da Federação Russa.