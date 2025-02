As autoridades ucranianas querem marcar presença nas negociações com a Rússia para colocar um ponto final no conflito, entre os dois países, que se arrasta há três anos, como contam os enviados da da RTP à Ucrânia, Cândida Pinto e David Araújo.

O eventual acordo entre os EUA e Kiev sobre as terras raras ucranianas tem de ser "suficientemente sedutor para Trump", para que Washington leve a Ucrânia a essas negociações com Vladimir Putin.



O Presidente norte-americano quer assinar com a maior brevidade um acordo de paz entre a Rússia e Moscovo.