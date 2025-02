Entre sorrisos e abraços. Macron e Trump disfarçam divisão transatlântica face à Ucrânia

No dia em que se assinalava o terceiro aniversário da guerra na Ucrânia, Donald Trump e Emmanuel Macron estiveram reunidos na Casa Branca onde discutiram o conflito.No primeiro encontro entre ambos desde a tomada de posse de Donald Trump no mês passado, o tom foi de grande cordialidade. No entanto, apesar de todos os sorrisos, abraços e apertos de mão, Trump e Macron não conseguiram disfarçar o crescente abismo entre os Estados Unidos e a Europa sobre a guerra na Ucrânia.

Macron e Trump garantem ter um objetivo comum: a paz na Ucrânia. Mas divergem relativamente aos termos para essa paz.

Macron lembra que o cessar-fogo tem de ter garantias e que a paz na Ucrânia “não pode representar a capitulação da Ucrânia”."Partilhamos o objetivo da paz, mas estamos muito conscientes da necessidade de garantias para alcançar uma paz estável que permita que a situação estabilize", acrescentou Macron.

Tropas europeias na Ucrânia? Trump diz que sim, mas Kremlin rejeita

Trump avançou, no entanto, que perguntou a Vladimir Putin sobre o envio de tropas europeias para a Ucrânia e adiantou que o seu homólogo russo “não tem problemas” com isso.No entanto, em conferência de imprensa esta terça-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, remeteu para uma declaração anterior em que disse que essa mobilização seria inaceitável para Moscovo.Trump congratulou-se também pela disponibilidade manifestada por Macron e por outros líderes do G7 para suportar os custos do conflito.“Têm de ser suportados pelas nações da Europa, não pelos Estados Unidos", sublinhou Trump na conferência de imprensa conjunta, voltando a alegar, incorretamente, que os norte-americanos gastaram mais dinheiro do que os aliados europeus em ajudas à Ucrânia nestes três anos.“Para ser sincero, pagámos 60% do esforço total. Foi, como com os Estados Unidos, através de empréstimos, garantias, subsídios e demos dinheiro real. Para que fique claro”, disse Macron.

Acordo de paz nas próximas semanas?

Quem o disse inicialmente foi Donald Trump durante o encontro com o seu homólogo francês, afirmando que tem mantido contactos intensos com Vladimir Putin e que este está empenhado em alcançar um acordo.“É isto que eu faço. Faço negócios. Toda a minha vida foi isso. Só sei fazer isso, negócios. Sei quando alguém quer ou não chegar a acordo”, disse Trump.

Putin aceita europeus nas conversações

"A sua participação no processo de negociação é solicitada, claro. Nunca recusámos. Tínhamos discussões constantes com eles. A dada altura, sob todo o tipo de ideias absurdas para derrotar a Rússia no campo de batalha, eles próprios se recusaram a ter contacto connosco. Se quiserem voltar, são bem-vindos”, disse Putin numa entrevista à televisão estatal russa. Na semana passada, as autoridades norte-americanas e russas reuniram-se na Arábia Saudita para conversações sobre a Ucrânia sem a presença de Kiev ou dos aliados europeus, o que gerou uma onda de críticas da parte dos aliados europeus.



Por outro lado, Putin não poupou nos elogios ao seu homólogo norte-americano, mostrando que Moscovo e Washington estão cada vez mais próximos.O líder do Kremlin disse que Trump estava a agir "pelo interesse da Ucrânia, pelo interesse do Estado ucraniano, para preservar o Estado ucraniano" e defendeu Trump por pedir a demissão de Zelensky, argumentando que o presidente ucraniano é "um fator de corrupção do exército, da sociedade e do estado" na Ucrânia.Em conferência de imprensa esta terça-feira, o porta-voz de Vladimir Putin celebrou o que considerou ser uma "posição equilibrada" da Casa Branca.