RTP entrevistou Bashar al-Assad em dois momentos da história síria

A repressão que o regime sírio impôs sobre os opositores durante décadas levou à fuga de quase seis milhões de pessoas. O presidente sírio sempre negou que o regime tivesse violado Direitos Humanos, mas foram muitas as denuncias de atrocidades. Bashar Al Assad afirmou-o em entrevistas exclusivas ao jornalista da RTP Paulo Dentinho. Nessas raras ocasiões, Assad reconheceu que para o seu regime era importante o apoio do Irão, do Hezbollah e sobretudo da Rússia.