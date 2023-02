RTP na linha da frente. Rasto de destruição em Kramatorsk

Foto: António Mateus - RTP

Com Volodymyr Zelensky em Bruxelas, os combates não cessam, no leste da Ucrânia, pelo controlo de zonas como Bahkmut. Os enviados da RTP, António Mateus e Sérgio Ramos, estão em Kramatorsk e dão conta do rasto de destruição na localidade.