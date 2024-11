RTP no posto de comando para apoio à população montado em Paiporta

Na costa valenciana, a guarda civil continua a fazer buscas, que estão a ser dificultadas pelos destroços que foram arrastados. A polícia procura também desaparecidos nos campos de arroz que ficaram alagados.





Nos municípios mais afetados, as ruas continuam intransitáveis e há casas que estão ainda sem eletricidade ou água.A população conta ainda com a ajuda de muitos voluntários.Em Paiporta, no posto de comando, coordenam-se por esta altura, as equipa de resgate, bombeiros e também militares.