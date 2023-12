Rui Duarte de Barros é o novo primeiro-ministro da Guiné-Bissau

Rui de Barros é um antigo primeiro-ministro guineense de um Governo de transição entre maio de 2012 e junho de 2014.

Barros é dirigente do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) do qual é deputado no parlamento, entretanto, dissolvido pelo chefe de Estado guineense, Umaro Sissoco Embaló.

Atualmente, o novo primeiro-ministro, de 63 anos, exercia as funções de presidente do Conselho de Administração da Assembleia Nacional Popular (ANP, parlamento) por ter sido eleito deputado ao órgão.

Conhecido pela sua discrição na sociedade guineense, Rui Duarte de Barros foi ministro da Economia e Finanças em 2002 e também desempenhou as funções de comissário na União Económica e Monetária Oeste Africana (UEMOA).

Rui de Barros substituiu Geraldo Martins, hoje exonerado pelo chefe de Estado guineense, segundo fontes do PAIGC devido à persistência de divergências entre os dois dirigentes sobre o modelo do novo Governo.

De acordo com as mesmas fontes, o Presidente Umaro Sissoco Embaló pretende instalar um Governo da sua iniciativa enquanto Geraldo Martins advoga por um executivo com base nas últimas eleições legislativas, vencidas, com uma maioria absoluta pela PAI-Terra Ranka, coligação liderada pelo PAIGC.

Umaro Sissoco Embaló exonerou, no passado dia 04, o Governo saído das eleições de junho passado, dissolveu o parlamento, invocando uma grave crise institucional no país na sequência de confrontos entre militares nos dias 30 de novembro e 01 deste mês.

O Presidente guineense disse ter-se tratado de uma tentativa de golpe de Estado.

No entanto, manteve Geraldo Martins em funções, reconduziu-o dias depois, mas deixando claro que o novo Governo, ainda a ser formado, será da sua exclusiva competência.

A coligação PAI-Terra Ranka insistiu que Martins só ficaria no novo Governo se este obedecesse aos resultados eleitorais.