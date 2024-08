Rússia acusa a NATO de envolvimento na operação ucraniana em Kursk

A acusação é feita por um assessor do Kremlin, Nikolai Patrushev, em entrevista ao jornal”, avança a Reuters que cita o jornal.“Sem a sua participação e apoio direto, Kiev não se teria aventurado em território russo”.Para Patrushev, “”.

A Rússia tem estado a combater as forças ucranianas em Kursk desde 6 de agosto, quando Kiev lançou uma incursão relâmpago no maior ataque ao território soberano russo desde a Segunda Guerra Mundial.

As declarações de Patrushev são apoiadas por Mikhail Sheremet, membro do comité de Defesa do Parlamento russo, que argumentava esta sexta-feira: “Tendo em conta a presença de equipamento militar ocidental, a utilização de munições e mísseis ocidentais em ataques a infraestruturas civis e a prova irrefutável da participação de estrangeiros no ataque ao território russo, pode concluir-se que o mundo está à beira de uma terceira guerra mundial”Já a agência de comunicação estatal russa, RIA, que cita fontes de segurança não identificadas, “”.O Ministério russo da Defesa publicou imagens que mostram umrusso a destruir um veículo de combate blindado Stryker, fabricado nos EUA, na região de Kursk.

Um funcionário dos EUA, falando sob condição de anonimato à Reuters, afirmou que se a Ucrânia começasse a tomar aldeias russas e outros alvos não militares usando armas e veículos dos EUA, poderia ser visto como uma extensão dos limites que Washington impôs, precisamente para evitar qualquer perceção de um conflito direto entre a NATO e a Rússia.