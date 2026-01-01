Rússia acusa Kiev de matar pelo menos 24 pessoas com ataque de drones em Kherson

Num comunicado, citado pela agência France-Press (AFP), o Comité de Investigação russo afirmou que um café na aldeia de Khorly tinha sido atingido por um ataque "massivo" de drones ucranianos.

O governador da região de Kherson, nomeado por Moscovo, Vladimir Saldo, afirmou no Telegram que pelo menos 24 pessoas foram mortas e "dezenas de outras" ficaram feridas.

O autarca publicou também imagens em que são visíveis vários cadáveres carbonizados e as ruínas de um edifício. Foram decretados dois dias de luto na região de Kherson sob controlo russo, segundo Vladimir Saldo.

As autoridades ucranianas ainda não reagiram a estas acusações.

Por sua vez, a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, acusou a Ucrânia de ter levado a cabo um "ataque terrorista" contra a população civil durante as celebrações do Ano Novo.

A aldeia de Khorly, alvo deste alegado ataque, está localizada numa península à beira do Mar Negro e ficou sob controlo russo no início do ataque em grande escala lançado pelo exército russo contra a Ucrânia em fevereiro de 2022.

No outono de 2022, o exército ucraniano recuperou grande parte da região de Kherson aos soldados russos, incluindo a capital regional com o mesmo nome, durante uma contraofensiva.

Desde então, o rio Dnieper marca a linha de frente entre as duas regiões, e ataques mortais com drones ocorrem regularmente entre os dois lados.