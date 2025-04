Rússia acusa Ucrânia de quebrar trégua da Páscoa mais de mil vezes

Segundo o Governo russo, as forças ucranianas dispararam contra as posições russas 444 vezes e levaram a cabo mais de 900 ataques de drones.



O Ministério da Defesa da Rússia avançou ainda que os distritos fronteiriços das regiões de Bryansk, Kursk e Belgorod foram atacados.



"Como resultado, houve mortes e feridos entre a população civil, assim como danos a objetos civis", referiu a entidade num comunicado divulgado na plataforma Telegram.



Segundo Moscovo, os militares russos conquistaram o controlo da cidade de Novomikhailivka, no leste da Ucrânia, antes da imposição de cessar-fogo por Vladimir Putin.



Horas antes deste comunicado do Governo russo, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, partilhou nas redes sociais um ponto de situação do Exército do seu país no qual eram denunciados centenas de ataques da Rússia desde as 18h00 de sábado.



"No geral, na manhã de Páscoa, podemos dizer que o Exército russo está a tentar dar a impressão geral de um cessar-fogo, enquanto continua a realizar tentativas isoladas nalgumas regiões para avançar e infligir perdas à Ucrânia", escreveu Zelensky, citando um relatório do comandante-chefe do Exército ucraniano, Oleksandr Syrsky.



O relatório refere que, entre as 18h00 locais e a meia-noite, ocorreram "387 bombardeamentos e 19 ataques das forças russas", assim como a utilização de dezenas de drones.



Desde a meia-noite deste domingo "já se registaram 59 casos de bombardeamentos e cinco ataques de unidades russas", acrescenta.



c / agências