Rússia acusada de torturas sexuais "horríveis" na Ucrânia

Em todos os casos documentados foram administrados choques elétricos sucessivos, nomeadamente nos órgãos genitais. “Esses civis foram espancados, agredidos, vendados e, em alguns casos, submetidos a simulações de afogamento e execuções simuladas”, especifica o comunicado dos especialistas da ONU. Em causa estão os relatos de dez ucranianos que foram vítimas de abusos “nas regiões ocupadas da Ucrânia, nomeadamente Kherson, Kharkiv e Zaporizhia”.

Estes especialistas são mandatados pelo Conselho de Direitos Humanos, mas não falam em nome da ONU.





No entanto, não calam as denúncias e Alice Jill Edwards assegura que “estas acusações distintas, que relatam as experiências de quatro mulheres e seis homens, são verdadeiramente horríveis”. De acordo com a especialista australiana, estes dez casos são uma "pequena amostra".





Alice Jill Edwards e outros especialistas solicitaram ao Kremlin “informações adicionais sobre as alegações específicas, bem como sobre as medidas gerais tomadas para prevenir a tortura e a violência sexual perpetradas pelo pessoal militar russo e pelo pessoal auxiliar, bem como pelas autoridades dos serviços secretos e prisionais”.





