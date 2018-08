Partilhar o artigo Rússia alerta que EUA preparam um ataque com mísseis na Síria Imprimir o artigo Rússia alerta que EUA preparam um ataque com mísseis na Síria Enviar por email o artigo Rússia alerta que EUA preparam um ataque com mísseis na Síria Aumentar a fonte do artigo Rússia alerta que EUA preparam um ataque com mísseis na Síria Diminuir a fonte do artigo Rússia alerta que EUA preparam um ataque com mísseis na Síria Ouvir o artigo Rússia alerta que EUA preparam um ataque com mísseis na Síria

Tópicos:

, Ataque, EUA, Síria,