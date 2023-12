Rússia anuncia conquista da cidade de Mariinka, perto de Donetsk

Vista como uma das entradas para Donetsk, Mariinka encontra-se completamente destruída pelos combates.Numa outra frente, o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, adiantou que um dos navios de guerra russos acabou destruído perto da Crimeia , havendo o registo da morte de uma pessoa. Shoigu explicou que o combate contra a ofensiva ucraniana teve sucesso e que as forças russas agora estão a apostar noutras frentes.Mariinka é um dos principais pontos de luta entre russos e ucranianos.Após o início da invasão da Ucrânia em 2022, os combates tornaram-se ainda mais intensos.“Nos últimos nove anos, as forças armadas da Ucrânia criaram uma forte área fortificada, que estava conectada através de passagens subterrâneas”, explicou Shoigu a Vladimir Putin, afirmando que a cidade passou para mãos russas.“Todas as ruas têm as suas estruturas bem protegidas dos ataques, tanto por ar como de artilharia, com complexos subterrâneos de comunicações”. Com estas palavras,"Reduzimos significativamente o alcance da ação de artilharia perto de Donetsk e isto permite agora que Donetsk seja defendida de forma mais eficaz contra os ataques", sublinhou o Presidente da Rússia.A Ucrânia começou por negar a perda de Mariinka, mas o comandante das forças armadas, Valerii Zaluzhnyi, confirmou entretanto essa informação em conferência de imprensa. “Em alguns locais eles [russos] entraram nos subúrbios da cidade e noutros sítios, entendemos que é melhor preservar a população e depois voltar a tentar conquistar”, declarou Zaluzhnyi.O comandante adiantou ainda que a cidade de Mariinka, devido à destruição dos ataques, já não existe na prática. Para além desta cidade, Avdiivka também é um dos alvos prioritários da Rússia. Com muitas dificuldades, Volodymyr Zelensky anunciou que espera mobilizar mais de 50 mil ucranianos para a frente de guerra, algo que o comandante não confirmou.A Ucrânia passa por uma fase difícil, já que espera que o Congresso norte-americano aprove uma ajuda monetária para a compra de mais munições e equipamento bélico. Com a chegada do inverno, muitos receiam que a Rússia ultrapasse definitivamente a Ucrânia na luta bélica.