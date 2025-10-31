Rússia atinge infraestruturas ferroviárias no noroeste da Ucrânia

O governador regional de Sumy denunciou as forças russas de terem atacado a cidade durante a madrugada com dez drones, atingindo prédios residenciais e infraestruturas ferroviárias. Ataques que se estenderam a várias regiões, atingindo a ferrovia em muitos locais.

A primeira-ministra ucraniana já tinha admitido que a Rússia está a tentar isolar as zonas mais próximas das fronteiras, com mais de 300 ataques a este tipo de infraestrutura desde agosto, uma vez que os comboios têm sido meio vital para o transporte de pessoas, mercadoria e material militar.

Kiev volta a contra-atacar

"Será necessário limitar o fornecimento de aquecimento e água quente aos edifícios nos distritos de Sovetsky, Zheleznodorozhny e Severny, na cidade de Oryol", escreveu o governador da região de Oryol, Andrey Klychkov, nas redes sociais.

"Se há dois anos falávamos de algumas unidades, depois passaram a ser dezenas, e agora estamos a falar de centenas", disse Shoigu, que sublinhou, no entanto, que apenas um em cada 100 drones ucranianos atinge alvos em território russo.





c/ agências

. A região de Sumy faz fronteira com a Rússia e tem sofrido ataques constantes de drones e mísseis.Yulia Sviridenko acusou Moscovo de ter os civis como alvo e de atingir também as infraestruturas de energia elétrica agora que se aproximam os meses frios de inverno.Segundo deu a entender na quarta-feira o presidente russo, tropas ucranianas estariam cercadas. Vladimir Putin pediu a Kiev que ordenasse aos soldados que se rendessem, como aconteceu no primeiro ano da guerra, quando a Ucrânia perdeu completamente a cidade de Mariupol. A Ucrânia reagiu com um comunicado do Exército negando que as tropas estejam cercadas em Kupiansk.As defesas aéreas da Rússia dizem ter abatido também durante a última madrugada 130 drones ucranianos em 14 regiões do país, um deles perto de Moscovo., referiu o relatório militar do Ministério da Defesa da Rússia.Do total dos drones, 81 foram abatidos nas cinco regiões fronteiriças com a Ucrânia, sendo a mais afetada Kursk, zona onde foram destruídas 31 aeronaves não tripuladas.Devido aos ataques com drones,A cidade russa de Oryolis, no oeste do país, também restringiu o fornecimento de aquecimento e água quente depois de drones ucranianos terem atingido um gasoduto numa central elétrica local esta sexta-feira.Tanto a Ucrânia quanto a Rússia intensificaram os ataques à infraestrutura energética uma da outra nas últimas semanas, à medida que as negociações de paz chegaram a um impasse.O antigo ministro da Defesa e atual secretário do Conselho de Segurança russo, Sergei Shoigu, admitiu que o número de ataques com drones ucranianos aumentou consideravelmente nos últimos tempos.