Rússia atinge infraestruturas ferroviárias no noroeste da Ucrânia
A Rússia lançou uma série de ataques noturnos na noite de quinta-feira contra infraestruturas. Na cidade de Sumy, no nordeste da Ucrânia, registaram-se vários feridos e danos num depósito de composição de passageiros, tendo ficado inutilizadas várias carruagens e instalações ferroviárias. Também a ferrovia Lozova, em Kharkiv, foi parcialmente destruída.
O governador regional de Sumy denunciou as forças russas de terem atacado a cidade durante a madrugada com dez drones, atingindo prédios residenciais e infraestruturas ferroviárias. Ataques que se estenderam a várias regiões, atingindo a ferrovia em muitos locais.Neste ataque noturno ficaram feridas 11 pessoas, incluindo quatro crianças, informaram os serviços de emergência ucranianos. A região de Sumy faz fronteira com a Rússia e tem sofrido ataques constantes de drones e mísseis.A primeira-ministra ucraniana já tinha admitido que a Rússia está a tentar isolar as zonas mais próximas das fronteiras, com mais de 300 ataques a este tipo de infraestrutura desde agosto, uma vez que os comboios têm sido meio vital para o transporte de pessoas, mercadoria e material militar.
Yulia Sviridenko acusou Moscovo de ter os civis como alvo e de atingir também as infraestruturas de energia elétrica agora que se aproximam os meses frios de inverno.
“O objetivo deles é mergulhar a Ucrânia na escuridão. O nosso é preservar a luz”.
Segundo deu a entender na quarta-feira o presidente russo, tropas ucranianas estariam cercadas. Vladimir Putin pediu a Kiev que ordenasse aos soldados que se rendessem, como aconteceu no primeiro ano da guerra, quando a Ucrânia perdeu completamente a cidade de Mariupol. A Ucrânia reagiu com um comunicado do Exército negando que as tropas estejam cercadas em Kupiansk.
Kiev volta a contra-atacar
As defesas aéreas da Rússia dizem ter abatido também durante a última madrugada 130 drones ucranianos em 14 regiões do país, um deles perto de Moscovo.
"Durante a noite, entre as 23h00 do dia 30 de outubro e as 08h00 do dia 31 de outubro, as defesas aéreas intercetaram e destruíram 130 drones ucranianos de asa fixa", referiu o relatório militar do Ministério da Defesa da Rússia.
Do total dos drones, 81 foram abatidos nas cinco regiões fronteiriças com a Ucrânia, sendo a mais afetada Kursk, zona onde foram destruídas 31 aeronaves não tripuladas. O comando militar russo informou que um drone ucraniano foi abatido perto da capital.
Devido aos ataques com drones, as autoridades russas decidiram suspender temporariamente as operações nos aeroportos de Volgogrado, Kaluga, Yaroslavl e Tambov, que retomaram as atividades assim que a ameaça à segurança de voo cessou.
A cidade russa de Oryolis, no oeste do país, também restringiu o fornecimento de aquecimento e água quente depois de drones ucranianos terem atingido um gasoduto numa central elétrica local esta sexta-feira."Será necessário limitar o fornecimento de aquecimento e água quente aos edifícios nos distritos de Sovetsky, Zheleznodorozhny e Severny, na cidade de Oryol", escreveu o governador da região de Oryol, Andrey Klychkov, nas redes sociais.
Tanto a Ucrânia quanto a Rússia intensificaram os ataques à infraestrutura energética uma da outra nas últimas semanas, à medida que as negociações de paz chegaram a um impasse.
O antigo ministro da Defesa e atual secretário do Conselho de Segurança russo, Sergei Shoigu, admitiu que o número de ataques com drones ucranianos aumentou consideravelmente nos últimos tempos.
"Se há dois anos falávamos de algumas unidades, depois passaram a ser dezenas, e agora estamos a falar de centenas", disse Shoigu, que sublinhou, no entanto, que apenas um em cada 100 drones ucranianos atinge alvos em território russo.
c/ agências