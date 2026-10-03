Rússia avisa diplomatas e estrangeiros para abandonarem Kiev

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia informou, em comunicado, ter "reiterado ao corpo diplomático" o alerta para que "cidadãos estrangeiros e diplomatas presentes em Kiev deixem a cidade".

"A responsabilidade por eventuais consequências negativas recai inteiramente sobre aqueles que ignorarem este aviso", acrescenta o ministério, anunciando que "as forças armadas russas continuarão a efetuar ataques de retaliação em massa" contra "alvos militares em Kiev e em outras cidades ucranianas".

A capital ucraniana tem sido um alvo frequente nas últimas semanas e os ataques russos atingiram, inclusive, pontes, provocando grandes congestionamentos de circulação.

O presidente da Câmara de Kiev, Vitaly Klitschko, descreveu na sexta-feira a situação na capital como "extremamente dramática" e disse que Moscovo está "a devastar" a cidade ao atacar sistematicamente as suas infraestruturas e logística.

As autoridades ucranianas temem, sobretudo, a chegada do Inverno, um período crítico no qual a Rússia poderá desferir um duro golpe contra a infraestrutura energética do país, tal como ocorreu em 2025.

Por sua vez, a Ucrânia ataca regularmente refinarias e depósitos de petróleo na Rússia --- o que terá ajudado a provocar uma crise de combustível neste verão ---, bem como armazéns comerciais, navios de carga e outras infraestruturas.