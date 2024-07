Rússia condena ataque israelita a Beirute como "grave violação do direito internacional"

"[O ataque] constitui uma grave violação do direito internacional", disse um responsável do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, citado pela agência noticiosa TASS.

Previamente, o Exército israelita confirmou ter bombardeado Beirute numa operação dirigida contra "o comandante responsável pelo assassinato de crianças em Majdal Shams", numa referência ao ataque atribuído ao partido-movimento xiita Hezbollah, no sábado, que negou qualquer envolvimento.

O ataque na cidade druza dos Montes Golã, um território da Síria ocupado por Israel em 1967 e anexado em 1981, provocou 12 mortos, crianças e adolescentes.

Segundo os `media` libaneses, pelo menos uma mulher foi morta e várias pessoas ficaram feridas, algumas em estado crítico, na sequência do ataque do final desta tarde nos subúrbios sul de Beirute, designados Dahye, um importante bastião do Hezbollah.

O Estado judaico e a formação xiita estão envolvidos num fogo cruzado desde 08 de outubro, um dia após o início do atual conflito na Faixa de Gaza, nos mais graves confrontos em quase duas décadas.

Os combates têm-se concentrado nas áreas fronteiriças, são considerados os mais intensos desde a guerra do verão de 2006 e já implicaram centenas de mortos, em particular no Líbano, e dezenas de milhares de deslocados.